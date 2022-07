¿Bebé a bordo? La actriz de RBD que podría ser madre

La banda RBD, que se dio a conocer por la serie de televisión mexicana Rebelde, sigue estando vigente a pesar del paso de los años y quienes fueron sus integrantes continúan siendo tendencia entre la opinión pública.

Eso ocurre con Maite Perroni, que en la serie juvenil interpretó a Lupita y ahora está dedicada a las producciones audiovisuales en varias plataformas digitales. Precisamente ella fue fotografiada en días pasados y en la imagen se le ve una pequeña barriguita, por lo cual aseguraron que la mexicana estaría embarazada.

Un perfil en Instagram especializado en seguir la vida de los famosos publicó la imagen, la cual generó varias opiniones entre los seguidores. ¿Será que Maite está embarazada? Se lee en el mensaje. Al mismo tiempo comenzaron a llegar comentarios de todo tipo.

“No creo porque en una de sus publicaciones recientes en Instagram, no tenía nada de pancita. Si no me creen, chequen su video reciente de ella aquí”, “ay quiero que sea verdad”, “Maite los fans están ansiosos por saber”, fueron algunos de los mensajes que llegaron al perfil.

Hasta el momento Maite no se ha pronunciado ante este anuncio; sin embargo, si genera sospechas esa pequeña pancita, teniendo en cuenta la gran figura física que tiene la actriz y cantante.

Es tal el legado que dejó RBD que recientemente, Anahí, otra de sus integrantes, fue protagonista de algunas reacciones luego de que un fan decidiera plasmar en su piel un tatuaje dedicado a ella y a su extensa trayectoria desde ‘Rebelde’, famosa telenovela donde le dio vida a Mía Colucci. El joven subió este contenido a su cuenta de Twitter, logrando darle alcance para que la también actriz pudiera verlo.

Según quedó registrado en la plataforma digital, la artista tuvo acceso a esta publicación, donde se aprecia un video del resultado que le hicieron al fanático en su brazo izquierdo. El diseño constaba de una vieja fotografía de Anahí en el videoclip de ‘Sálvame’, grabado en Canadá.

En el tatuaje se observa el rostro de la celebridad, luciendo su sombrero vaquero rosa, mientras sostiene el micrófono e interpreta la letra. En el mensaje que se ubicó junto al video, el hombre aseguró que “amaba a la cantante” y siempre la llevaría con él.

“Anahí con todo mi cariño y desde lo más profundo de mi corazón! Esta vez para siempre en mi piel. ¡Te amo! Tú y yo para siempre”, escribió el fan en el trino donde más de un conocido reaccionó.

Ante este post, Anahí no evitó citar el trino y llenar de cariño a la persona, sin dejar de lado la sorpresa que había recibido con el tatuaje. La mexicana, que se volvió a contagiar de covid-19 semanas atrás, afirmó que no sabía qué decir con esta decisión del seguidor, además de mostrarse desconcertada. “Dios mío!!! No sé ni qué decir!!!”, escribió la intérprete de ‘Algún día’ en su post, donde ubicó emojis de corazón y manitas de agradecimiento.

Anahí se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida, debido a los proyectos que surgen con sus emprendimientos y los planes a futuro de un nuevo reencuentro con RBD. La latina logró participar en el concierto virtual de la banda mexicana, donde compartió con Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez.