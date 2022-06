“Sentí que me atropelló un trailer”, Anahí contó que le volvió a dar covid-19

Anahí se convirtió en una de las grandes voces de los años 2000, debido a su amplia trayectoria en la televisión y la industria musical. La cantante mexicana conquistó a un público internacional con su participación en la agrupación RBD, la cual inició en 2004, siendo una de las voces principales.

En medio del auge que tomó de nuevo la artista por su show junto a la colombiana Karol G el pasado 11 de junio, la atención se posó en sus declaraciones y nuevas ideas para retomar el canto de alguna manera. Los fans bombardearon sus redes sociales con mensajes de amor y expectativas para un reencuentro con la banda pop.

Anahí y Karol G - Foto: Instagram @anahi

Sin embargo, esta felicidad se vio afectada por una lamentable noticia que reveló la mexicana a través de su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo con lo que contó Anahí, estuvo alejada de las plataformas digitales por un nuevo contagio de covid-19.

La intérprete de ‘Así soy yo’ utilizó las historias de su perfil personal para comentar un poco de este nuevo contagio de la enfermedad y dar detalles de los malestares que tuvo en los últimos días. Principalmente, la cantante aseguró que sintió que “la atropelló un trailer”, debido a los fuertes síntomas que presentó su cuerpo.

Según se pudo observar, la famosa compartió una fotografía en un primer plano de su ojo, en la cual relataba cómo había ocurrido todo. Entre lo que más le afectó de este nuevo ‘positivo’, la mexicana detalló que fue estar aislada sin poder abrazar a su esposo y a sus hijos.

“Hoy, después de ocho días, les cuento que me volvió a dar covid. Ahora sí sentí que me atropelló un trailer. Lo peor fue estar aislada sin poder abrazar a mis bebés y a mi esposo”, escribió la artista pop en el post, donde se nota que estaba llorando.

No obstante, en la misma publicación aprovechó para confirmar que ya le había pasado el malestar y se había realizado una nueva prueba para determinar que estaba negativa. Se mostró feliz y emocionada, pidiéndole a sus seguidores que se cuidaran y no bajaran la guardia.

“Hoy es un día muy feliz para mí. Acabo de dar negativo. Se los quise compartir hasta estar bien. Cuídense mucho”, agregó en su contenido.

En otra fotografía aprovechó para plasmar la prueba que llevó a cabo, donde el resultado daba negativo. Allí escribió: “Lo logramos! Gracias por todo! Eres el mejor”.

Anahí brilló junto a Karol G en Ciudad de México

A pesar de su extenso recorrido por la escena artística, la celebridad decidió darse un respiro y alejarse por un tiempo de los escenarios, dedicándose completamente a su familia y a su faceta como madre de dos pequeños. No obstante, tras once años de no cantar frente a un público tan grande, la latina aceptó la oportunidad de Karol G para regresar e interpretar el famoso tema ‘Sálvame’ juntas.

Este momento marcó un antes y un después en millones de fanáticos de RBD, ya que la celebridad volvió a darle toda la emoción al icónico tema. La paisa manifestó su admiración y respeto a Anahí, dejando claro cuánto soñaba con algún día poderla conocer de esta forma.

Las redes sociales se inundaron de clips del concierto, llevando a más de uno a ponerse nostálgicos por este acontecimiento artístico. Las reacciones no se hicieron esperar y fragmentos del show llegaron a TikTok, Instagram, Twitter y Youtube, donde ambas celebridades fueron una fuerte tendencia en búsquedas y reproducciones.

Por el momento queda esperar si RBD volverá a reencontrarse, esta vez con Dulce María a bordo, y así darle un regalo inmenso a millones de fans que añoran verlos juntos de nuevo.