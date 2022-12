Ben Affleck afirmó que si aún estuviera casado con Jennifer Garner probablemente “seguiría bebiendo y sintiéndose atrapado”

Ben Affleck se convirtió en protagonista de una ola de noticias en los medios internacionales, debido a la relación que consolidó, de nuevo, con Jennifer López. El actor decidió darse una oportunidad en el amor con la cantante, reviviendo toda la historia que recorrieron años atrás.

Una vez se reencontraron en el camino, ambos artistas dejaron atrás las circunstancias y llegaron al altar, uniendo sus realidades en un vínculo particular y único. Este capítulo los desconectó de sus pasados, abriéndose paso a nuevas experiencias y momentos que llamaron la atención de los curiosos.

Recientemente, Ben Affleck, lejos de JLo, se robó las miradas del público con la participación que tuvo en The Howard Stern Show, donde se sinceró y compartió un poco de su historia con la lucha contra el alcohol. La celebridad mencionó el proceso personal que llevó en su interior mientras estaba casado con Jennifer Garner, también actriz de Hollywood.

El famoso rostro de la pantalla grande relató detalles de las situaciones que aparecieron en su vida durante esta relación con su colega, centrándose en el intento que hizo por quedarse con ella por el bienestar de sus hijos. Ambos sostuvieron una relación de varios años, llegando a casarse en 2005 y divorciarse en 2018.

Según las declaraciones que dio Ben Affleck en el formato, y que fueron recogidas por People, probablemente su lucha con el alcohol seguiría latente, ya que se sentía atrapado en un círculo personal del que no podía salir. El estadounidense afirmó que, posiblemente, si estuviera casado aún con Garner, estaría bebiendo y buscando soluciones poco efectivas.

“Probablemente seguiría bebiendo. Es parte de por qué comencé a beber... porque estaba atrapado. Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue beber una botella de whisky escocés y quedarme dormido en el sofá, lo que resultó no ser la solución”, dijo Affleck.

El actor también señaló que ambos intentaron de muchas formas seguir con su matrimonio, basados en el amor que le tenían a sus hijos y las expectativas que algún día se generaron. Sin embargo, esto no fue suficiente y optaron por distanciarse, ya que no querían que sus pequeños vieran este modelo de matrimonio negativo.

“La verdad fue que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos la decisión... Nos distanciamos. Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto sucede, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casada. Al final, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos. Ambos de nosotros sentimos que no queríamos que este fuera el modelo de matrimonio que ven nuestros hijos”, comentó, según recoge Cosmopolitan.

Ben Affleck recordó que fue a rehabilitación para luchar contra esta adicción, recibiendo ayuda en 2001, 2017 y 2018. En un diálogo con WSJ. Magazine, el artista se centró en las lecciones que tuvo que aprender a las “malas”, puntualizando en que alcanzó valores que aún conserva en su interior y que lo formaron como el hombre que es ahora.

“La única cura real para el alcoholismo es el sufrimiento. Solo esperas que tu umbral de sufrimiento se alcance en algún lugar antes de que destruya tu vida”, dijo.

En cuanto a la relación de Affleck y Garner, Cosmopolitan indicó que una fuente aseguró a Entertainment Tonight que los dos actores están en buenos términos, se respetan mutuamente y se apoyan en los caminos que tomaron sus vidas. La información que surgió detalló que no existe “mala voluntad” de ninguna de las partes y se respaldan en las relaciones que sostienen.