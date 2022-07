Camilo anuncia que realizará un tour de conciertos en Colombia a final de año

Sin duda alguna, el cantante colombiano Camilo Echeverry está viviendo el mejor momento de su carrera musical. Luego de poner a sonar en los últimos años varios éxitos en diferentes países, el 2022 ha sido el año de sus mejores giras de concierto, que lo hacen superar sus propias metas día a día.

‘De adentro pa afuera tour‘ es el nombre de la gira de conciertos de Camilo, en la que ya ha logrado agotar entradas 17 veces. Es un éxito total en su visita a España, donde colombianos, latinos y españoles esperaban con ansias al cantautor colombiano que confirmó que su gira llegará muy pronto a su país.

No es un secreto para nadie que Colombia es uno de los países que más han apoyado la carrera de Camilo.

Él es un artista que vio nacer el público colombiano a través del reality de Canal RCN Factor XS. Por eso, la buena noticia para los seguidores del artista es que su gira de conciertos llegará a final de año a tres importantes ciudades del país.

Camilo tiene programado su concierto en la ciudad de Bogotá para el próximo 26 de noviembre de 2022 en el Movistar Arena. Después de cantar en la capital, el artista viajará a la ciudad de Medellín donde se presentará el 2 de diciembre en la Plaza de Toros de La Macarena.

La gira del cantante colombiano en el país terminará en Barranquilla cuando se presente el 3 de diciembre en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La boletería para los asistentes ya está disponible a través de la página web oficial del artista www.camilotour2022.com, donde toda La Tribu, como son conocidos los seguidores del cantante, podrán asegurar su presencia en el regreso de Camilo a los escenarios de su país.

Camilo contó cómo le pidió a Ricardo Montaner la mano de Evaluna

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más populares en el mundo de la farándula. Hace dos años se casaron y fruto de su amor nació Índigo, su primera hija.

En redes sociales, ambos suelen compartir detalles de su relación; sin embargo, aún quedaba una pregunta por contestar: ¿cómo fue la pedida de mano?

La relación entre Camilo y Evaluna ha conmovido a millones de internautas, quienes los siguen en redes sociales como Instagram. El intérprete de ‘Vida de rico’ acostumbra a compartir emotivos momentos junto a la familia Montaner; así mismo, ha sorprendido a su esposa con detalles bastante especiales.

En una entrevista con el medio español Cadena Dial, Camilo relató la curiosa anécdota del momento en que se reunió con Ricardo Montaner para pedir la mano de su hija Evaluna.

“El día que yo le pedí la mano de Evaluna a Ricardo fue muy chistoso y muy curioso. Estábamos en la finca que ellos tenían antes en las afueras de Miami, y yo dije: Bueno, voy por esta. Evaluna estaba yendo por allá a hacer una terapia, y yo me quedé con Ricardo”, comentó el cantante colombiano.

Camilo comentó que, en ese momento, lo invadió el nerviosismo, pues Ricardo Montaner se le quedó viendo, como si sospechara que estaba planeando algo. “Nos sentamos y él me miraba y yo estaba verde, y le dije: ‘Montaner, tengo que hablar contigo’. Esta frase es horrible, esta frase da miedo”, anotó.

No obstante, los nervios de Camilo habrían alertado a Montaner. Fue como si le hubiera leído la mente. En consecuencia, el intérprete de ‘Tan enamorados’ y ‘Solo con un beso’ le facilitó el camino a su actual yerno, orientándolo para que la conversación fluyera.

“Él me dijo: ‘Mira, chico, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a pedir la mano de Marlene a su papá y a su hermano…’, empezó a hablarme y yo pensé: ¿Este tipo cómo sabe que le voy a pedir esto? Yo no dije ni una sola palabra, él lo dijo todo y al final me expresó que yo no tenía que demostrarle nada”, recordó Camilo.