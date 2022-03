Cantante Adriana Lucía sorprendió a sus seguidores mostrando a sus gemelas

Con el orgullo más grande que puede sentir una madre, la reconocida cantante Adriana Lucía sorprendió a sus seguidores en la red social Instagram, publicando varias fotografías de sus gemelas: Simona y Carlota, quienes nacieron el pasado mes de enero.

Vestidas con tiernas pijamas de colores pasteles, gorritos y siempre juntitas se les ve en las imágenes a las pequeñas. Un rasgo que resalta en ambas son sus grandes y deslumbrantes ojos, cuyo color es entre gris y verde.

“Les presento a Simona y a Carlota. Damos gracias a Dios por su inmenso amor y ternura. ¿Cuál creen que es Carlota y cuál Simona?”, escribió Adriana Lucía en la publicación, que hasta la noche de este lunes llevaba más de 181 mil me gusta.

Amigas de la artista comentaron en el post conmovidas por la tierna imagen de las pequeñas. Una de ellas fue Claudia Bahamon, conductora del programa Master Chef Celebrity, en el que participó Adriana hace dos años: “Aaayyyy nooooooooooooooooo ME DESMAYOOOO DE AMORRRR!!!! No hay derecho tanta hermosura junta!”, escribió Bahamon.

La presentadora del programa Día a Día, Carolina Cruz no dudó en dejarle un emotivo comentario a Adriana: “Me muero de amor”.

Las pequeñas gemelas de Adriana Lucía nacieron el pasado 11 de enero. Simona y Carlota, como decidió llamarlas, llegaron al mundo en perfectas condiciones, a pesar de que fueron prematuras.

La también ganadora del concurso Master Chef Celebrity no hizo el anuncio de inmediato porque quería vivir un postparto tranquilo y dedicado a sus niñas. “Estamos muy felices de comunicarles la noticia. El día 2 de enero me hice una urgencia en la Clínica de la Mujer y nunca más salí, ahí pudimos aguantar una semana más así que mis niñas nacieron prematuras, pero están muy bien. Ellas nacieron el 11 de enero y no lo había hecho antes porque quería sentirme bien, que las niñas estuvieran muy bien para poderles dar esta noticia más tranquila”, dijo la compositora y cantante en un video en enero pasado.

En la publicación, Adriana Lucía también envió un mensaje a sus seguidores para agradecer por todo el cariño que le han mandado en el proceso. También aprovechó para contar un poco sobre el proceso y el estado de salud de sus gemelas. En la publicación también aparecen su esposo e hijo quienes muy animados celebran la noticia.

El esposo de Adriana Lucía apuntó que a pesar de que las pequeñas estaban bien, aprovechó para pedirle a los seguidores de la artista que eleven una oración por la salud de sus hijas y todos los prematuros en el mundo.

“Siempre acordarse de que hay cosas que a veces no pensamos, solamente cuando nos toca y hay realidades que necesitan de una fuerte oración y eso es mucho, es lo más importante para nosotros los papás y los que están ahí”, dijo el esposo de la artista, Salomón Buitrago.

Adriana Lucía anunció el pasado 9 de septiembre su embarazo por medio de un emotivo video familiar, publicado en su cuenta de Instagram.

En el video se ve a la artista en medio del campo acompañada de su esposo, el deportista Felipe Buitrago, con quien lleva una relación de más de una década, y su hijo Salomón Buitrago López.

La feliz familia anuncia la noticia con un detalle sorpresivo adicional: vienen dos bebés.

“Queremos compartir con ustedes una maravillosa noticia”, dijo Adriana Lucía, quien luce un vestido azul, ceñido al cuerpo.