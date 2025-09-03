El artista Mauricio Mancilla, más conocido como Big Mancilla, es reconocido por ser uno de los pioneros del género musical dancehall en Bogotá y cuenta con más de 11 millones de seguidores en su perfil de Instagram en el que comparte contenido de sus eventos y sus canciones.

Sin embargo, en su más reciente publicación, la familia del cantante dio a conocer la noticia de que el pasado 25 de agosto, Mancilla sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, lo genera que el flujo de la sangre se detenga y le provocó parálisis en algunas de sus extremidades.

“Pérdida total del movimiento de su brazo y pierna izquierda”, afirmó Anita Maria, hermana del artista, quien pidió ayuda a los seguidores para su recuperación y así pueda volver lo más pronto a los escenarios.

La mujer inició una “Vaki”, es decir, una recolección de dinero mediante una página en la que los usuarios pueden aportar económicamente el valor que deseen para poder solventar los gastos médicos y realizar el tratamiento que el cantante necesita.

“Sus ingresos radican en sus shows, los cuales por obvias razones no podrá realizar”, explicó Anita sobre las razones del porqué están solicitando la ayuda con urgencia y agradeció por el apoyo que le han brindado.

Asimismo, manifestó que fue un suceso inesperado que ha afectado emocionalmente a toda su familia, pero especialmente a Big: “Todo esto sucedió apenas 4 días después de su cumpleaños, Mauro siempre ha sido un hombre que ha gozado de buena salud y muy deportista”

Hermana de Big Mancilla pidió ayuda para la recuperación del cantante. | Foto: Captura de Instagram @anitamariabernal / @bigmancilla

Los fanáticos también expresaron su solidaridad y dejaron mensajes de aliento para el cantante y su familia.

“Estamos con ustedes”; “Mucha fuerza y amor”; “Lo siento mucho, todo saldrá bien”; “Amigo, recupérate, Dios te bendiga, acá puesto para la que sea”; “Dios es grande y maravilloso y todo va a salir bien, me toma por sorpresa está noticia, pero vamos para arriba, todo estará bien”; fueron algunos de los comentarios.

De igual manera, la familia hizo un comunicado para informar cuáles son los tres canales oficiales por los que las personas pueden realizar los aportes y las cuentas a las que se pueden comunicar. Además, mencionaron que mantendrán informando sobre el proceso de rehabilitación y agradecieron por los shows que han hecho en su honor.