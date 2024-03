Carla Giraldo confesó si tuvo un romance con Marcelo Cezán en ‘Me llaman Lolita’; ¿no importó la diferencia de edad?

Su participación en esta producción les hizo recordar a muchos sus inicios en la televisión, cuando con solo 14 años protagonizó Me llaman Lolita, una novela que causó polémica en 1999, que estelarizó con el actor Marcelo Cezán y que le mereció un premio como actriz revelación.

“Yo llego con la expectativa de conocer a mi Lolita, y veo a Carla Giraldo, tan chiquita, tan frágil, delgadita. Tengo esa escena marcada, en donde me agacho, le toco la barbilla y le digo ‘Hola, ¿cómo estás?’, y ella no me responde nada”, contó.