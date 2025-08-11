Carlos Vives lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay con contundente reflexión: “La violencia jamás será el camino”

La noticia de la muerte del político Miguel Uribe Turbay, la cual se dio en las horas de la madrugada de este lunes 11 de agosto, dejo un gran vacío en toda Colombia empezando por su familia, amigos y seres allegados.

Este fallecimiento impactó fuertemente en la historia del país, y asimismo, causó la reacción de varias figuras en el mundo del entretenimiento y la música, como lo es el reconocido cantante Carlos Vives.

Falleció Miguel Uribe Turbay. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Carlos Vives se pronunció por la muerte de Miguel Uribe Turbay

A través de una publicación realizada por el cantante en su cuenta de X e Instagram, en donde se puede apreciar un video de Uribe tocando el piano con su hijo, el intérprete de 'la tierra del olvido’, publicó un mensaje lamentando lo ocurrido.

En primer lugar, el artista resaltó el propósito de vida que tuvo el político y admiró la habilidad que tenía para mostrarse en pro del país.

“Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país”, escribió.

Además, se encargó de resaltar que este fallecimiento deja una huella imborrable y un dolor que permanecerá con el paso de los meses: “Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con su familia”, añadió, ya que en el video lo muestra disfrutando de un ambiente musical.

Por otro lado, Carlos Vives se encargó de enviar sus condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay, ya que están atravesando por uno de los dolores más grandes que puede experimentar el ser humano: la muerte de un ser querido.

“Mucha fortaleza para su esposa María Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia. Descansa en paz”, concluyó el artista.

María Claudia Tarazona confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay

Sobre las 6:00 a. m. de este lunes 11 de agosto, la esposa del exsenador confirmó su fallecimiento a través de un doloroso y sentido mensaje en su cuenta de Instagram.