Carmen Villalobos encendió sus redes sociales con estas imágenes en bikini

Por estos días, la reconocida actriz que le dio vida a Alejandra Maldonado en el remake de la exitosa novela Hasta que la plata nos separe, Carmen Villalobos, ha sido tendencia en la farándula nacional y latinoamericana, luego de confirmar su romance con el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

Carmen y Frederik esperaron bastantes semanas para oficializar su unión. Foto: Instagram @cvillaloboss. - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss.

Inicialmente, solo se hablaba de rumores de un amor, pero el 17 de enero, a comienzos de este 2023, fue el mismo Frederik quien se encargó del asunto en el programa Hoy Día de Telemundo, en donde lo entrevistaron y no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle si está con Carmen, especialmente por un comentario lleno de emojis de enamorado y corazones a una publicación de la colombiana.

En la entrevista, el actor se mostró emocionado: “La verdad estoy nervioso, se los digo en serio, estoy muy nervioso… estoy feliz”, expresó el también modelo. Ante la pregunta de Penélope Menchaca, ‘¿andas con ella?’, afirmó su respuesta rotundamente con un “¡Sí!”.

“Tenemos poco tiempo y sí estamos juntos… no sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad… es una exclusiva, Carmen y yo somos novios”, expresó el presentador del programa, que usa un formato de reality similar al del Desafío en Colombia.

Carmen Villalobos y su novio venezolano, llevan por lo menos un mes. - Foto: @cvillalobos

Además de esto, en las últimas semanas la actriz compartió una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram, y escribió: “Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios! Cómo se dio todo🤗? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤!Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa 😻Happy Birthday amor @fredefutbol 🥳Te amooooooo” (sic).

Instagram @cvillaloboss - Foto: Instagram @cvillaloboss

Ante esto, el presentador comentó: “Wuaoo !!! Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos ❤️❤️, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das cada día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a tí, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores TE AMO!!!😍❤️😻”.

Esto llamó la atención de los seguidores de la barranquillera, pues en días anteriores en un video compartido por Lo Sé Todo se pudo ver a la actriz en una discoteca en compañía de un hombre, quien la besa de manera apasionada durante la fiesta. Pero en aquella ocasión el medio no dio a conocer de quién se trataba y hasta el momento la actriz no se ha referido al hecho.

Recientemente, la artista compartió un video en el que se le ve en la playa, con todo aquello que muchos desean: sol, mar, brisa. La actriz dejó ver en el clip un derroche de sensualidad y coquetería con la cámara. Además de mostrarse muy sonriente, alegre y feliz disfrutando del lugar.

Además, su corto iba acompañado de la canción Gladiadora de Judy Buendía, en el fragmento cuando, con un ritmo alegra, canta: “Mirada al frente, no se intimida, le importan carajo lo que diga la gente. [...] Los hipócritas los criticones no son más que gasolina y ya no teme a los leones, nada la detiene”.

Además, en la descripción del video expresó cuánto disfruta la canción de la artista musical: “Maneras de empezar la semana y esta. Amo esta canción”.