Carmen Villalobos respondió si está mandando indirectas con sus publicaciones

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son dos figuras públicas que han sido titular de prensa en los últimos meses, luego de conocerse su separación, misma que hizo pública la actriz barranquillera a través de un video.

Cabe recordar que, en dicha grabación, publicada el 18 de julio, en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 20 millones de seguidores, Villalobos quiso compartir una decisión que sorprendió a muchos, pero que acabó con los rumores que cada vez crecían sobre su matrimonio.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia (...) y que no solo está en los mejores momentos, sino también en los inesperados”, señaló en un principio.

“Así que hoy estoy delante de todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmarles que hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, continuó.

La famosa habló de los 13 años que compartió con Caicedo y de cómo decidieron “tomar caminos diferentes”, asegurando que “por respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré”.

Sin embargo, aunque en su momento el actor también se pronunció aclarando rumores que se acrecentaban sobre si era “gay” o no, la expareja no ha dado muchos detalles del porqué de su ruptura.

“Gracias a todos por esos años de cariño y apoyo para este amor tan bonito. Gracias por sus mensajes en un momento tan difícil para los dos. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay”, aseguró Caicedo en su momento en una de sus historias de Instagram.

“Simplemente, como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes, donde es mejor decir adiós, desde el amor, ese mismo amor que siempre nos caracterizó; también como lo dijo Carmen, solo me voy a referir a este tema en esta ocasión, así que les pido de todo corazón que respeten este momento tan complicado, que estoy seguro de que ninguno de ustedes quisiera vivir, gracias, gracias, gracias y que Dios los bendiga”, concluye en el video.

¿Las indirectas de Carmen Villalobos?

Pero con el paso de los días, los fans de los dos no han dejado de vincularlos con terceros o relacionarlos con cuanta publicación hacen en sus redes, con el fin de conocer la razón de su separación.

En las últimas horas, Carmen Villalobos habilitó la caja de preguntas de su Instagram para que sus seguidores escribieran lo que quisieran.

De tantas que la artista contestó, hubo una en especial que Villalobos respondió con gracia: “¿Las canciones que subes, son indirectas directas para alguien?”, refiriéndose a las constantes publicaciones que hace la presentadora de Top Chef VIP, bailando o cantando.

Con una sonrisa en su rostro, la colombiana, contestó: “Esta pregunta me da mucha risa, porque yo soy un mosaico musical. A veces estoy triste y subo canciones alegres, a veces estoy alegre y subo canciones tristes”, dijo.

“No hombe, cero. Ustedes saben que yo me la paso feliz, escuchando música, y si la gente se lo toma personal, es otra cosa”, afirmó.

El momento fue capturado por la cuenta @la_chismosa_news que tuvo cientos de mensajes tras dicho comentario que tuvo todo tipo de reacciones, algunos se rieron de su respuesta, otros la criticaron; por ejemplo:

“Pues (...) para que la gente no invente cosas, consiga un amor (...) de verdad. Usted tiene todos los potenciales para poder tener a su lado un hombre (...) no guarde luto a quien no valoró su amor y su tiempo, Carmen Villalobos”, escribió una internauta.