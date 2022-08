Carmen Villalobos se confiesa y revela por qué ha llorado mucho últimamente

La actriz colombiana Carmen Villalobos sigue dando de qué hablar, luego de estar involucrada en diferentes proyectos, así como su separación con el actor y empresario Sebastián Caicedo.

Actualmente, Villalobos se encuentra trabajando para el programa Top Chef VIP de la cadena hispana Telemundo, donde se le ha visto muy activa en redes sociales contando sus experiencias en el programa.

Según la presentadora, esta nueva etapa como presentadora le ha permitido presentarse como en verdad es, afirmando que ha sido una etapa refrescante para su vida.

Asimismo, Villalobos confirmó al medio El Heraldo que ha experimentado diferentes emociones y sentimientos, las cuales la han llevado en tener diferentes momentos de conexión con compañeros del set. Por ejemplo, confesó que al despedir a una compañera del ‘reality’ lloró desenfrenadamente.

“Jamás imaginé que iba a llorar tanto como ya ha pasado y lo que me imagino que viene”. Además, agregó que “el público va a descubrir que soy muy sensible”.

De igual manera, la barranquillera en los últimos días se la ha visto muy contenta, presumiendo de un acompañante especial que la ha apoyado en el proceso y ha sido muy reconfortante tenerlo cerca.

Se trata de su unión con Capuchino, un sabueso que ella y Sebastián Caicedo adoptaron hace algún tiempo y que se convirtió como en ‘su hijo’. Aunque el perro es de ambos, parece que Carmen se quedó con la ‘custodia’ y ahora sube varios videos y fotos con él.

En una de las publicaciones más recientes en las historias de Instagram, la actriz publicó una fotografía del animal junto a otros perros. “Lo más ‘cool’ que van a ver hoy. Soy una mamá orgullosa de su perrihijo”, escribió en la fotografía, resaltando el cariño que siente a su compañero de tusa. Lo que muchos no saben es que antes de la separación era el actor el que subía fotos y videos con el can.

¿Sebastián Caicedo tiene nueva pareja?

El 18 de julio, Carmen Villalobos aclaró los rumores que muchos de sus seguidores tenían sobre el final de la relación de la actriz con su esposo Sebastián Caicedo. Los rumores se debían a la falta de publicación de fotos o videos de la pareja estando junta.

Villalobos publicó un video en el que expresó sus sentimientos y confirmó su separación con su esposo, con el cual se había casado en el 2019 y mantuvo una relación de 13 años.

“Yo los considero parte de mi familia y la familia no solo está en los buenos momentos, sino también en los inesperados. Así que hoy estoy aquí, frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmarles que hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, con estas palabras inició la actriz su video.

La actriz, conocida por sus actuaciones en producciones como Sin senos sí hay paraíso y Hasta que la plata nos separe, explicó cómo tomó junto a su expareja la decisión de finalizar su matrimonio.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que nada, es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa. A lo mejor para otros no tanto; pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad”, afirmó la colombiana.

En ese orden de ideas, Caicedo fue captado por un paparazi en plena Feria de las Flores este fin de semana con una mujer, a la que, al parecer, se veía muy cercano.

A través de su cuenta de Instagram, el portal Rechismes publicó varias fotos en las que se observa al actor colombiano y a la modelo Julieth Román en un concierto de Medellín, al parecer dándose muestras de cariño, como si fueran una pareja.