Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: se conocen videos que refuerzan el rumor de su ruptura

Cada vez son más fuertes los rumores en medios y redes sociales sobre la separación de los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos; sin embargo, los mismos protagonistas de este hecho lo han desmentido en diferentes oportunidades.

Actualmente, ambos han manifestado que se encuentran separados por motivos de trabajo, ya que Villalobos se encuentra trabajando en Colombia y su esposo está en Estados Unidos.

Este lunes 30 de mayo, la protagonista de Hasta que la plata nos separe publicó en las historias de su cuenta personal de Instagram una serie de canciones que dan indicios sobre su situación sentimental actual.

´Cuando el amor se daña´, del grupo Rikarena, y ´Dile a ella´, de Víctor Manuelle, son unas de las canciones que la artista publicó en su red social, las cuales hablan de rupturas amorosas, lo que hace entender a los seguidores de la actriz que actualmente está escuchando este tipo de música debido a una situación personal que atraviesa.

Carmen Villalobos entonando canciones de amores con final triste, mientras se mueve el rumor de su separación 😯 pic.twitter.com/5CuNKWzxiY — Ana (@PuraCensura) May 31, 2022

La cuenta de Twitter @puracensura recopiló la serie de videos y los publicó, mostrando así a la actriz cantando dentro de lo que se presume es su carro.

Si bien ambas estrellas de la farándula criolla han negado una separación reciente, las canciones publicadas pueden ser una conexión a la realidad por la que atraviesa la pareja o simplemente solo son una atribución de la casualidad; sin embargo, desde que inició el rumor no hay una prueba fehaciente que determine lo contrario.

La pareja de actores cumple ya 13 años de estar juntos, pero desde octubre de 2019 están casados, y han sido una de las parejas que expresan y comparten sus manifestaciones de amor por medio de las redes sociales. No obstante, aunque recientemente no tienen un post juntos, ninguno de los artistas ha borrado u ocultado publicaciones de sus redes como Instagram, lo que también puede ser un indicio a que no estén pasando por ninguna crisis y que, sencillamente, están separados de momento por la situación laboral de Carmen.

Declaraciones de la pareja

La información fue desmentida por los mismos actores, que en distintos medios resaltaron que continúan juntos. En conversación con Lo sé todo, Caicedo aseguró que no está en un proceso de separación con Villalobos, de hecho, dijo que anunciaría la situación si llega a suceder. “Cuando pase algo, lo diremos”, aseveró.

“Llevamos más de 13 años juntos como para tener que venir a aclarar el porqué no salimos en las redes sociales”, agregó.

Por su parte, la actriz de Hasta que la plata nos separe, dijo en la revista People: “Hasta donde yo sé, sigo casada”.

De hecho, recientemente se conocieron publicaciones que cada uno realizó desde sus perfiles oficiales de Instagram, en las que revelan su estatus de amor. En una que hizo Caicedo, en su viaje por el sur del continente, se puede leer un mensaje de mucho cariño de parte de Villalobos.

“‘Soy el que soy’. Amor, luz, prosperidad, alegría desbordante, salud a mi máxima potencia”, escribió Caicedo. “Eres todo eso y más”, le contestó su pareja.

Además, en la última publicación que hizo Caicedo desde las cataratas de Iguazú, Villalobos también fue muy tierna en la respuesta que le dio.

“Fluir, limpiar, purificar, sanar y recargar”, se lee en el posteo del colombiano. “Qué viaje el que estás haciendo bebé, el próximo será juntos”, le contestó la actriz.