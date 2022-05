Carolina Cruz confesó qué es lo que la acompleja físicamente

La presentadora se sinceró con sus seguidores y les contó qué es eso de su aspecto físico que no le gusta tanto y que disimula con filtros en sus redes sociales.

Carolina Cruz es considerada una de las mujeres más hermosas de Colombia; la presentadora de Día a día de Caracol Televisión fue además virreina de la belleza en el país y tiene muchos hombres que suspiran por ella.

Además de su belleza natural, también es muy dedicada con su aspecto físico y por ello realiza diariamente rutinas de ejercicio y cuidado personal para mantenerse en forma.

Sin embargo, a pesar de verse ‘regia’ en sus redes sociales, lo cierto es que la presentadora decidió abrir su corazón con sus seguidores y contarles un tema de su piel que la hace sentir acomplejada.

“Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es de lo único que me acomplejo y uso filtros para disimularlas”, dijo la presentadora.

También contó que es de aquellas personas a las que no les importa las arrugas, o por lo menos, no son tan importantes como las manchas que tiene en la piel

“Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño”, dijo.

Además, narró, que si bien se ha efectuado varios tratamientos, aún no se van del todo esas manchas que la aquejan.

Las palabras las acompañó con dos fotografías, una sin y otra con filtro, enseñando como ha sido disimular esas manchas.

“En la foto izquierda no hay ni medio retoque, pero sí la luz, buen fotógrafo, styling y maquillaje. En resumen: equipo, la foto de la derecha tiene un retoque mínimo y por eso quería mostrarles.

Foto | Carolina Cruz no aguantó más y estalló por incómoda situación que está viviendo

La exreina de belleza no aguantó más y aseguró que está bastante molesta con algunas páginas de chismes de Instagram debido a que están divulgando noticias falsas sobre ella, principalmente respecto a su salud mental.

La reconocida presentadora aseguró este lunes en las historias de Instagram que este tipo de sitios están utilizando sus publicaciones para decir que está sufriendo de depresión, todo porque hace unos días manifestó que decidió buscar ayuda profesional.

“Estas páginas de pichurrias, que nadie conoce y en las que se esconden una cantidad de personas, no vayan a salir diciendo que ‘Carolina está deprimida’ y por eso llora todos los días. No, no tengo depresión. Ni lloro todos los días”, puntualizó.

Luego, Cruz agregó: “Yo busco ayuda cuando estoy bien, no necesito estar mal para buscar ayuda. Todas estas páginas postean lo que uno hace. Entonces, es una mamera tener que verse en todas partes. Suficiente con tener que mirarme al espejo y tener que ver mis redes sociales”.

La empresaria vallecaucana también aprovechó la oportunidad para pedirles a estos sitios de chismes que busquen otro tipo de contenido y que la dejen tranquila. Por último, indicó que las cosas que hace diariamente no son tan importantes.

“Trabajen, invéntense algo. Busquen noticias diferentes, noticias importantes, noticias internacionales, noticias que cambien el mundo. Lo que pase con mi vida, no cambia la canasta familiar, no baja el precio de la papa y no sube el precio del banano”, concluyó.

Cabe recordar que la presentadora de Caracol Televisión anunció en marzo pasado que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque después de más de 10 años de relación sentimental.

Luego de varios rumores que circulaban sobre el distanciamiento, la pareja primero decía que solo se trataba de compromisos laborales, pero luego, a través de un comunicado conjunto, aseguraron que el amor se había transformado y que se habían separado, pero que seguirían unidos por el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador.