Carolina Cruz se va de Día a Día ¿qué pasó?

‘Día a Día’ es uno de los matutinos más vistos en Colombia. El magazine del Canal Caracol en los últimos meses se ha caracterizado por dar mucho de que hablar y es que sus presentadores ahora se notan un poco más sueltos. Esto después de varios cambios que se han dado tras las peticiones de algunos televidentes que consideraban que ya el programa era demasiado plano.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

Una de las primeras en anunciar los cambios a los que se iba a someter el programa fue la periodista de entretenimiento Graciela Torres, más conocida como ‘La negra Candela’. Ella reconoció el buen desempeño de sus colegas, pero reconoció que los televidentes ya no se sentían conectados con la manera de presentar de estos. En especial con Carolina Soto, Catalina Gómez y Carolina Cruz a quienes veían muy señoriales.

Hablando precisamente de esta última. Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento del Canal Caracol, confirmó de otros cambios que se avecinan para el magazine matutino del canal. Resulta que Carolina Cruz, quien es una de las caras más destacadas de este programa pasará a presentar ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Pues todo parece indicar que será solo por un tiempo. De igual manera, no es la única que estará ausente en el programa porque Carlos Calero ya pasará a presentar ‘Yo me llamo’ por lo que se ausentará un tiempo de ‘Día a Día’. En cuanto a Juan Diego Vanegas, que es el chef del programa, también se irá con Carolina Cruz a ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Todavía los famosos no se han referido a este tema. Pero la cara del costeño en el reality de imitación de artistas ya se ha vuelto muy familiar. En el caso de la vallecaucana, esta es la primera oportunidad que se le mide a estar en el programa de viajes y comedia.

La presentadora dejará Día a Día por una temporada - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Sin lugar a dudas este año ha estado bastante movido para la presentadora de ‘Día a Día’. Si bien causó mucha polémica una declaración que hizo sobre las mujeres que se sometían a explantación mamaria. Ya este parece tema del pasado y los colombianos están ahora más pendientes de su nueva relación sentimental.

A la también modelo y empresaria se le ha visto muy feliz con Jamil Farah, su nuevo novio. Ya salen a diferentes eventos sociales y aunque la presentadora no se refiere mucho al tema y ha sido en esta oportunidad mucho más cautelosa con sus palabras y con lo que muestra en las redes sociales, son muchos los curiosos que están detrás de ella para conocer más detalles de su relación.

Como dicen por ahí, después de la tormenta siempre llega la calma y parece que a Caro Cruz ya le está empezando a salir el sol. La presentadora no cabe de la dicha con los buenos momentos que está viviendo y muchos de sus seguidores esperan que siga por esa senda de felicidad.

En el caso de ‘Día a Día’, seguramente regresará tras terminarse el programa de entretenimiento, pero siguen en el set Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Jhovanoty.

Este último, aunque poco habla de su vida personal, dio a conocer sobre su relación con su cuerpo y sobre lo que significa para él tener unos kilos de más.

En entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, el reconocido locutor habló sobre su condición de salud y sobre los comentarios negativos que ha recibido en varias ocasiones.

“Cuando se encuentran con alguien y le dicen: uy, pero como está de gordito. Uy, pero se toma la sopa con juicio. O sea, para ti, que lo acabas de decir, es un comentario insignificante; pero a la persona a la cual se la estás diciendo, esa persona lleva recibiendo ese mismo comentario y durante un año viene sintiendo ese mismo tipo de comentarios. Entonces en una persona que tenga, pues que sea un poco susceptible, ralla muchísimo. De hecho, a mí a veces también me ralla porque me parece que no debe ser parte de un saludo. Es descortés...”