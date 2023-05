Presentador de Día a Día confesó que usa faja ¿por qué?

A los largo de los años, ‘Día a día’ ha logrado catalogarse como uno de los programas más vistos por los colombianos. Más de una generación se ha levantado con el entretenimiento que ofrece este matutino a través de entrevistas, invitados especiales, juegos, recetas y premios. Pero uno de los aspectos que más llama la atención del programa desde su creación en el año 2006 han sido sus presentadores.

Algunos de los presentadores que han pasado por este programa en sus cerca de 22 años. - Foto: Caracol TV

En casi dos décadas, por ‘Día a día’ han pasado importantes figuras de la televisión nacional como Agmeth Escaf, Mónica Rodríguez, Jota Mario Valencia, Mauricio Vélez, Camilo Montoya, Mabel Cartagena, María José Barraza, entre otros, para llegar a estar en la actualidad con la presencia de Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas, Carolina Soto y Jhovanoty, el recién llegado.

Jhovany Ramírez, nombre real de Jhovanoty, es un locutor, humorista y famoso presentador en Colombia. Sus imitaciones y sus comentarios humorísticos siempre lo han destacado como un gran artista. Aunque poco habla de su vida personal, el sujeto ha dado mucho de qué hablar, en especial sobre la relación que mantiene con sus compañeros de set. Lo que muchos no saben es detalles de su vida privada y hace poco el presentador se destapó.

El humorista conversó sobre su relación con su cuerpo y sobre lo que significa para él tener unos kilos de más. Además, abrió su corazón e hizo una revelación que dejó a más de un televidente con la boca abierta.

El humorista Jhovanoty ahora hace parte del programa de Caracol TV. - Foto: Instagram @peretantico

En entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, el reconocido locutor habló sobre su condición de salud y sobre los comentarios negativos que ha recibido en varias ocasiones.

“Cuando se encuentran con alguien y le dicen: uy, pero como está de gordito. Uy, pero se toma la sopa con juicio. O sea, para ti, que lo acabas de decir, es un comentario insignificante; pero a la persona a la cual se la estás diciendo, esa persona lleva recibiendo ese mismo comentario y durante un año viene sintiendo ese mismo tipo de comentarios. Entonces en una persona que sea un poco susceptible, ralla muchísimo. De hecho, a mí a veces también me ralla, porque me parece que no debe ser parte de un saludo. Es descortés.”, sostuvo.

El humorista señaló algunas de las acciones que vive a diario a causa de su peso. Sin embargo, no aclaró si tiene un diagnóstico de sobrepeso, brindado por un médico.

“Solamente los gordos sabemos lo incómodo que es uno ponerse los zapatos. Lo incómodo que es que a la hora de uno ponerse las medias uno no puede hacer así, sino que toca ponérselas así. Que cuando me cepillo el sobrante de la crema no cae en el lavamanos, sino que me queda aquí manchándome la camiseta. Que yo me siento y el caucho del bóxer se me dobla de para fuera. Para mí eso no es chévere. Yo no encuentro tranquilidad en eso”.

El humorista es conocido por sus imitaciones. - Foto: Captura de pantalla tomada de Instagram @peretantico

Fue allí cuando el presentador abrió su corazón y expresó: “Yo utilizo faja porque se me hace que la ropa que a mí más me gusta me queda más bonita con faja. Antes duraba muchísimo porque tocaba (seña de apretar algo con fuerza) y poner los brochesitos”, dijo.

Asimismo, Jhovanoty señaló que empezó a darse cuenta de su estado físico, a través de afecciones de salud que comenzaron a volverse muy frecuentes y por ello decidió ponerse las pilas para cuidar no solo su imagen sino también los temas relacionados con su cuidado.

“Más o menos de lo que vengo engordándome hace como cinco años aproximadamente. Precisamente por eso me entró la preocupación, porque me empezaron a dar mareos esporádicos, porque me empezó a dar dolor de cabeza, son detallitos que uno dice: bueno, un dolor de cabeza cualquiera lo puede tener. Entonces me fui a hacer chequeos y estaba con triglicéridos, colesterol alto”, finalizó.