Carolina Gómez no aguantó más y estalló ante las críticas por su físico: “todos tenemos que oxidarnos”

Carolina Gómez es sin duda alguna una de las mujeres más bellas y talentosas de Colombia, pues desde que obtuvo su corona hace 30 años y hasta la fecha, sigue vigente en producciones y en medios de comunicación, lo que la ha catapultado al éxito desde hace años.

No obstante, Gómez, quien logró el título de virreina universal en 1994 en el certamen de Miss Universo, y goza de una buena fama ante la farándula, también es víctima de críticas y comentarios de mal gusto provenientes de los usuarios de las diferentes redes sociales.

La actriz no solo muestra sus proyectos en redes, también lo hace con su despampanante figura. - Foto: Foto: Instagram @carogomezfilm.

En ese mismo sentido, varias personas se han referido a su aspecto físico y su envejecimiento, productos normales del paso de los años. Sin embargo, la actriz de 48 años se ve bien de semblante, radiante y bella.

Por su parte, y frente a los comentarios que recibe a diario por su aspecto físico, Carolina Gómez no aguantó y se destapó en el programa Lo sé todo, donde contestó de manera contundente a quienes la critican.

“Todos vamos a envejecer, es que no existe una sola persona (…) Yo quisiera conocer el Santo Grial, que me lo presenten. Todos nos vamos a arrugar, todos estamos sometidos a la ley de la gravedad, todos tenemos que oxidarnos y envejecernos. Cada edad tiene su belleza propia, las arrugas son inevitables, todas las tenemos. O sea, no existe una que no tenga una arruguita y solamente se vana exacerbar con el paso del tiempo”, dijo la ex virreina universal en sus declaraciones sobre las críticas a las cuales ha estado expuesta últimamente.

Por otro lado, cabe señalar que Carolina Gómez, quien ha protagonizado producciones como La viuda de la mafia, A corazón abierto, Mentiras perfectas, Bloque de búsqueda y La venganza de Analía, reveló que para este año estará trabajando en dos producciones cinematográficas, las cuales son sus retos profesionales más cercanos.

Hace varias semanas Carolina se sinceró sobre un quebranto de salud que pudo superar. - Foto: Foto: Instagram @carogomezfilm.

Carolina Gómez deslumbra con sexy bikini promocionando la “vitamina D”

Carolina Gómez deslumbró al mundo entero cuando logró el título de virreina universal en 1994 en el certamen de Miss Universo, logrando el puntaje más alto en toda la historia del certamen y dejando a medio mundo ilusionado con una corona que nunca logró obtener, pero aun así es recordada como una de las mujeres más hermosas sobre la faz de la tierra.

Y lo más importante es que este título lo sigue manteniendo por dondequiera que vaya, pues ella se ha mantenido vigente por más de tres décadas gracias a su gran talento como actriz.

Pero Carolina no solo brilla en la pantalla chica con sus protagónicos, también lo hace en las pantallas de los dispositivos con las publicaciones que deja en sus perfiles oficiales de redes sociales, como Instagram, donde no solo muestra momentos memorables de su vida o algunos de los detalles ‘backstage’ cuando está en los sets de grabación.

Gómez también sube la temperatura en sus perfiles con imágenes donde muestra la figura escultural que tiene a sus 47 años, casi 48, dejando claro que no hay edad para la sensualidad, pues la bogotana no pierde oportunidad para mostrar los bikinis sexys que tiene en su clóset y que saca a relucir cuando el sol la acompaña en los lugares que visita por trabajo y por placer.

La bogotana ama tomar el sol y visita al mar frecuentemente para llevar a cabo este hobbie. - Foto: Foto: Instagram @carogomezfilm.

En la última publicación que hizo se le puede ver muy contenta disfrutando de un paseo en barco y dejando ver un conjunto de vestido de baño de dos piezas con estampado étnico que deja todo su abdomen plano al aire, combinándolo con unas gafas oscuras y una gorra para cubrir su rostro de los rayos del sol que ella agradece enormemente, pues hasta lecciones sobre bienestar les dio a sus seguidores con su foto sexy.

“Good mooooornin’!! ¿Y qué tal un poquito de vitamina D natural hoy? La piel produce vitamina D al exponerse al sol y la misma ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Muchos estudios han demostrado que el déficit de vitamina D tiene una afectación en temas dermatológicos como el acné, la rosácea, la psoriasis o la dermatitis”, escribió la exreina en su post.