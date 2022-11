“Todo bajo control”: Carolina Gómez dice estar bien de salud con fotos candentes

Carolina Gómez es una de las mujeres más hermosas de Colombia, tanto que desde que quedó de virreina universal en 1994, se ha mantenido con un cuerpazo envidiable, un porte inigualable y un talento para la presentación y la televisión que le ha valido protagónicos en novelas y series que se han convertido en lo más visto del prime time de la televisión colombiana.

En las redes sociales de la exreina se puede ver cómo a través de los años su belleza se vuelve más natural y tranquila, sin dejar a un lado los tips que Carolina le regala a sus 1,3 millones de seguidores, trucos muy básicos y asequibles para aquellos que quieren tener la piel tersa e hidratada que Gómez siempre muestra en su diario vivir y en los sets de grabación.

Sin embargo, ni las reinas ni nadie está exento de sufrir problemas de salud y este año fue el turno de Carolina, quien confesó en su perfil de Instagram que le tocó hacerse chequear por sus médicos y seguir varios tratamientos que le generaron cambios físicos drásticos en su cuerpo, poniéndola en una situación muy incómoda, pues ella siempre ha sido una mujer que tiene clara su imagen y verla tan vulnerada la puso a repensar su sentido de la estética y el amor propio.

Todo esto lo describió en su publicación, con un párrafo muy sincero que ella le regala a sus fans. “Este año tuve varios temas de salud (nada grave y TODO bajo control afortunadamente) que hicieron que mi cuerpo cambiara drásticamente en pocos días. Volver a mi normalidad física ha sido un trabajo más que nada mental y de aceptación al cambio. Hoy considero que ya estoy de vuelta a lo que estaba acostumbrada a ver”, dice el primer apartado de dicha comunicación de la exreina.

Luego, Carolina dice que aunque reconoce que su cuerpo en este momento no es perfecto, es el que tiene, acepta y ha aprendido a amar, pues toda persona debe pasar por este proceso para estar tranquilo consigo mismo. “(mi cuerpo) NO ES PERFECTO ni mucho menos, pero es mío. Lo acepto y lo quiero como es. No pude hacer ejercicio de la manera en que lo hago habitualmente. Algo de inflamación también me afectó y lo que decidí hacer fue amar al ser que veía en el espejo”, añade Gómez en su publicación.

Finalmente, la actriz demostró qué recursos personales usó para amarse tal cual es hoy y cómo logró superar los posibles complejos y taras físicas que le aparecieron con sus problemas de salud. “Me hablé bonito, con compasión, me reí en los días difíciles, lloré cuando lo necesité y después de AÑOS de ver el espejo como un reto en mi vida; logré verlo con unos ojos compasivos que solo me llevaron a concluir que el espejo NO es mi enemigo. Mi “enemigo” es mi cabeza cuando la dejo deambular por rumbos tóxicos. Decidí compartir esto hoy porque sé que hay cientos de personas como yo. ÁMENSE. SON HERMOSXS ✨😊”, remato Carolina.

Pero lo que realmente sorprendió a sus fans fue la foto con la que acompañó la publicación. Una instantánea donde aparecen ella y su reflejo en el espejo del baño, donde la exreina usa solo un top y un panti delgado negros, dejando al aire mucha piel y unas curvas que para cualquiera son perfectas pata una mujer saludable, delgada y muy sexy.

“No, pero las enfermedades como que le hacen bien!!”, “Ahhh! Virgen del perpetuo socorro. Nos robaron la corona en el 94, esta belleza es inmortal 😍”, “El amor propio es el mejor aliado cuando te miras en el espejo👏👏👏”, “Gracias por esto por ser inspiración siempre, eres hermosa por fuera pero sobre todo y lo más importante por dentro, brilla siempre y que nada te detenga ✨♥️”, son algunos de los mensajes que se leen en la sección de comentarios de la publicación, que ya acumula más de 16.6 mil likes.