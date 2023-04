Carolina Gómez, novia de Yéferson Cossio, enamora a sus seguidores moviendo sus caderas como Shakira

La modelo paisa Carolina Gómez ha adquirido una fama nacional en las últimas semanas gracias a que es la nueva novia del creador de contenido Yéferson Cossio, uno de los influencers más reconocidos, famosos y adinerados del país, quien se ha ganado un espacio en la farándula nacional por cuenta de sus excentricidades y escándalos.

Una de las últimas polémicas de Cossio es protagonizada por la misma Gómez, a quien le han llovido infinidad de críticas y comentarios a causa de su apariencia. El meollo del asunto es que la paisa tiene un cuerpazo escultural, con un torso delgado, una cintura de pocos centímetros y unos atributos que resaltan a simple vista.

Foto: Instagram @carolinagomezec - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @carolinagomezec

Esta “perfección” le ha valido a Carolina el título de “muñeca”, pues su piel tersa en su rostro y su maquillaje pálido también colaboran a que los cibernautas hagan la relación entre la influencer y un ejemplar de Barbie, asunto que hasta le mismo Cossio ya atajó pidiendo el favor a los usuarios que se abstengan de hacer comentarios sobre el físico de su novia.

Lo cierto es que Gómez sabe muy bien que su belleza es apetecida por muchos, por eso decide hacer videos en Tik Tok donde se ve ligerita de ropa y muestra sus habilidades en el lipsync y el baile. En el último post que se ve en su perfil oficial aparece la influencer con un bikini rojo, unos short de jean muy sugestivos y la paisa hace gala de este look mientras mueve sus caderas como Shakira.

La nueva pareja de Yeferson Cossio tiene 10 años menos que él - Foto: @carolinagomezec

El clip ya cuenta con más de 1.7 millones de reproducciones y muchos comentarios en los que exaltan los atributos físicos de la paisa, que cuida con un régimen de gimnasio que requiere de mucha disciplina y una alimentación balanceada y saludables, dos cosas que comparte con su novio.

“Hermosa duela a quien le duela 💋😘”, “esa niña parece una Barbie”, “es una perfección de mujer 🥰”, “Es hermosa parece una muñeca 🥰”, “Es hermosísima 🥰🥰 no cabe duda que Yeff si tiene un buen gusto con las mujeres... 🥰”, “es divina y la queso…”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, donde Carolina mueve sus caderas adornadas por cadenas doradas al son de Hey Sexy Lady de Shaggy.

“Solo me hice los senos”

Carolina también se ha defendido de las críticas que ha tenido que soportar durante las últimas semanas luego de hacer pública su relación con Cossio. La paisa compartió una foto en Instagram de su infancia para demostrar que su apariencia es natural y que no se ha sometido a cirugías estéticas, aunque sí afirmó haber alterado el tamaño de sus senos.

“Supuestamente, soy una ‘peliteñida’ y ‘plástica que se inyecta los labios’ sí, al parecer hago eso desde que era una bebé. Aunque no tiene nada de malo las mujeres que lo hacen, todas somos hermosas a nuestra manera. Por mi parte solo me hice los senos, aún no me pienso hacer nada más”, escribió sin tapujos la compañera sentimental de Cossio.

Luego, Cossio y Gómez decidieron burlarse de sus críticos publicando un video en el que la propia Gómez actúa como un maniquí de tamaño real en la ventana de una tienda. Algunos fanáticos elogiaron la respuesta creativa de la pareja a las críticas, mientras que otros continuaron criticando de manera fuerte a la mujer.

Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

“La dinámica es sencilla, ustedes siguen rebuscando excusas para burlarse de mi novia, en este caso, que tengo una novia hermosa, creo que soy el primero que se le burla, por eso, yo les doy lo que quieren mientras hago contenido con el que sigo lucrando, ustedes se ríen de mí, yo me rio de ustedes y todos ganamos”, indicó Cossio.