Hace siete años que Carolina López no visitaba Colombia. La actriz que personificó a Yuya Urrego en telenovela La Mamá del 10, a Alejandriña Valecilla en Azúcar y a Liliana Rojas en Lady, la vendedora de rosas, migró a Canadá para aprender inglés; darle un nuevo aire a su carrera en la actuación y la música, y recomponer el corazón roto: su padre había fallecido y necesitaba otros aires para sanar la herida. Parte del proceso se transformó en una canción que tituló Héroe, porque Carolina también es compositora.

Contrajo matrimonio hace cuatro años con Rex Parappilly, un canadiense de origen indio, quien está por primera vez de visita en Colombia. Juntos compartirán las celebraciones de fin de año al estilo colombiano.

En el 2022 la pareja hizo realidad un sueño: crear Jaguart Productions, una compañía que diseña y dirige productos audiovisuales, como videoclips y eventos.

Pese a haber encontrado el amor, el frío y los días cortos en Canadá estaban haciendo efecto en su ánimo. Armaron maletas y se mudaron a Estados Unidos, donde los proyectos en Miami y Los Ángeles les han permitido madurar su carrera en la actuación y la música.

Jaguart Productions es la compañía que creó en el 2022 para la dirección de productos audiovisuales y el desarrollo de eventos. Foto: Milo Espitia

En cuanto aterrizó en Bogotá, Carolina se puso frente al lente del artista Milo Espitia, quien ha retratado en su carrera a varias de las figuras del entretenimiento y el arte en Colombia, y en países como Argentina y Estados Unidos. En esta sesión de fotos, Carolina exploró su imagen más profunda, sensual y femenina.

SEMANA: ¿Qué la motivó a dejar una carrera en Colombia donde ya tenía un reconocimiento por sus papeles en cine y televisión?

Carolina López: Cuando decidí irme del país lo hice motivada por el crecimiento que esto implicaba en todos los aspectos de mi vida. Sabía también que si no me desacomodaba en ese entonces, hacerlo más tarde sería más difícil. Aprender inglés, viviendo en Toronto, ciudad que es considerada la más multicultural del mundo, sin duda iba a ampliar mi perspectiva, no solo como artista, también como ser humano. Han sido siete años de mucho aprendizaje, disciplina y constancia. Me he reconocido y reconstruido en soledad. He crecido en todos los aspectos de mi vida, y no cambiará por nada la decisión que tomé en ese entonces.

Carolina López recibió recientemente el premio a Mejor actriz en el Hollywood Blood Horror Festival 2025. Foto: Milo Espitia

SEMANA: Ha estado muy activa en Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ha sido esa evolución profesional?

C.L.: Sí. He estado trabajando en diversos proyectos de cine, en Canadá y Los Ángeles, donde hoy estoy radicada. Hace poco recibí tres premios como Mejor actriz —en el Hollywood Blood Horror Festival 2025— y en el Cinema World Fest Awards 2025, con un cortometraje de terror psicológico. También he podido explorar mi música, con la que recibí un galardón en el Canadian International Fashion Film Festival (Caniff) con mi canción ‘Héroe’, tributo a mi padre.

SEMANA: Ha pasado siete años fuera de Colombia. Además de disfrutar las fiestas de fin de año con su esposo, ¿qué proyectos tiene en el país?

C.L.: Me motiva reconectarme con Colombia y poder compartir mis experiencias y lo que he aprendido en el exterior. Valoro inmensamente el talento colombiano y ahora que he sembrado mis raíces en Norteamérica me siento lista para abrir la puerta a proyectos en estos tres países, Canadá, Estados Unidos y Colombia.

Además, en el 2022 creé mi compañía Jaguart Productions con la que espero seguir creciendo. Producir proyectos cinematográficos, haciendo puente y abriendo caminos entre Estados Unidos, Canadá y Colombia es el reto. Por el momento, he realizado videos musicales, eventos de moda y cinematográficos, tanto en Canadá como en Miami y Los Ángeles.

La sesión, dirigida por el fotógrafo Milo Espitia, indagó en el lado más femenino y emocional de la actriz. Foto: Milo Espitia

SEMANA: En este tiempo fuera del país, la industria audiovisual en Latinoamérica se ha transformado con el aumento de producciones locales en las plataformas. ¿Cómo ve este desarrollo?

C.L.: Ha cambiado de manera abismal y adaptarse es la única opción para seguir en ella. Las plataformas se han encargado de abrir una puerta mucho más global, lo cual implica no solo una mayor exposición, sino una mayor competencia entre talento y productos. Todo viene con un precio y responsabilidad, seguir preparándose y estar siempre abiertos al cambio, es la manera de abrir camino en un medio tan cambiante, como lo es el mundo de hoy.