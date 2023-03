“Casi me desplomo”: la confesión de Carmen Villalobos por exigirle de más a su cuerpo

Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Gracias a su talento, dedicación y carisma, se ha ganado la admiración y amor de muchos.

Carmen Villalobos - Foto: Instagram @cvillaloboss

Y es que pareciera que a medida que va pasando el tiempo la actriz cada vez está más hermosa, de acuerdo con sus seguidores; desde que empezó a darse una nueva oportunidad en el amor la ven mucho más radiante, sexy, sensual y sobre todo muy segura de sí misma.

Villalobos debutó en la pantalla chica cuando apenas tenía 18 años. En ese entonces ya existía Club 10 de Caracol Televisión, el primer espacio que le dio la oportunidad para empezar a darse a conocer en el mundo del entretenimiento y que le permitió que varios productores y directores se interesaran en ella.

La barranquillera, de 38 años, es, además, una de las actrices connacionales que mayor éxito ha logrado a nivel internacional, sobre todo por la transmisión internacional de Sin senos no hay paraíso, en donde interpreta el papel de Catalina Santana, una prepago que más adelante se convirtió en una agente de la DEA.

Por los diferentes proyectos en el contexto del entretenimiento en los que ha trabajado, ha logrado crear toda una gran comunidad con un muy buen número de seguidores. Así se puede ver en su cuenta de Instagram, donde ya va a llegar a los 20,3 millones de seguidores, y en su perfil de TikTok, en donde hace lipsync y baila al ritmo de las canciones que están en tendencia, deleitando a más de 13,2 millones de internautas.

Carmen Villalobos tiene millones de seguidores en sus redes sociales. - Foto: Foto tomada del perfil de Instagram de @cvillaloboss

Es importante recordar que esta mujer estuvo un poco alejada de las redes sociales tras su separación con el también actor Sebastián Caicedo, porque después de dar a conocer su ruptura en estas plataformas y medios de comunicación a nivel nacional e internacional los presionaban para que hablaran de lo sucedido.

No obstante, hace poco el modelo aseguró que el proceso de terminar las cosas entre ellos inició desde diciembre de 2021, pero que nadie lo sabía, pues era un tema que solamente les incurría a los involucrados, es decir, a él y Carmen.

Y es que después de tantos meses en los que los seguidores de la pareja lamentaron su alejamiento, ahora los ven bastante felices, cada uno con sus nuevas parejas e iniciando nuevas experiencias en el amor.

La actriz colombiana abrió su corazón a un nuevo hombre. Instagram @cvillaloboss - Foto: Instagram @cvillaloboss

Hace algunas semanas, los seguidores de Villalobos se han percatado de que la también presentadora ha bajado un poco su actividad en redes sociales y lo poco que comentó hace poco era que estaba enferma sin decir mucho detalle.

Fue hasta esta semana que reapareció y explicó a sus millones de seguidores lo que sucedió y el por qué estaba tan alejada dado que no es muy común que haga esto, pues siempre comparte cualquier actividad o lugar donde se encuentre.

“Estuve superenferma, de hecho la semana pasada tuve que viajar a México y regresar, estuvo muy pesado, mi cuerpo casi colapsa de la maluquera que tenía”, expresó la actriz.

“Cuando estoy enferma prefiero no salir en redes, primero, porque no me dan ganas, uno en ese momento solo quiere mejorarse y estar bien, y prefiero evitar grabarme diciendo que estoy mal o en la clínica, prefiero dejar descansar mi cuerpo”, continuó la también creadora de contenido digital.

“No han sido días fáciles, entonces cuando estoy así, aparte porque, pues me toca trabajar y exigirle a mi cuerpo el triple, porque no está en el mejor momento, prefiero como tomar distancia, tomarme los medicamentos y hacer todo lo que me toca hacer para poder estar bien, para poder estar de pie y metiéndole la mejor energía y la mejor actitud a mi día a día, a las grabaciones, a todo... pero bueno, ya me hacían falta y quería pasar por aquí a saludarlos”, concluyó, mostrando un mejor semblante.