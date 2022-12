Celine Dion, la entrañable voz de la canción de Titanic, cuenta entre desgarradoras lágrimas su diagnóstico con una enfermedad neurológica rara e incurable

El mundo del entretenimiento quedó sorprendido con la noticia de que la legendaria cantante Celine Dion, recordada por interpretar My heart will go on, la banda sonora de la película Titanic padece de una grave y complicada enfermedad neurológica.

La cantante canadiense anunció este jueves que aplazaba su gira europea, prevista para febrero próximo, a causa de un “problema neurológico muy raro” que afecta a sus capacidades vocales.

En un video de cinco minutos colgado en Instagram explicó a sus fans, con tono emocionado, en francés y en inglés, que sufre “problemas de salud desde hace mucho tiempo”.

“Recientemente, me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el ‘síndrome de la persona rígida’ (stiff-person syndrome)”, explicó.

Ese problema implica una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente.

El problema impide “utilizar las cuerdas vocales”, explica en el video Dion.

“No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro”, añade.

La intérprete de My heart will go on ya había hablado en la pasada primavera sobre esos espasmos, que la obligaron a aplazar también sus conciertos en Europa.

Como parte de la gira europea del Courage World Tour, Dion tenía previsto arrancar sus conciertos en la República Checa en febrero

“Me apena enormemente tener que decirles que no estaré lista para reanudar mi gira en Europa en febrero”, explicó Dion, que aseguró que está siendo tratada por un “excelente equipo médico”.

El festival francés de Vieilles Charrues, donde Dion iba a ofrecer un concierto el 13 de julio, decidió anular totalmente el espectáculo y reembolsar 55.000 entradas ya vendidas.

Por el momento, los conciertos programados entre el 26 de agosto y el 4 de octubre de 2023 en La Défense Arena (cerca de París), se mantienen.

¿Está enfermo? El mensaje de Maluma que preocupó a sus seguidores

Por otro lado, Juan Luis Londoño, Maluma, uno de los artistas colombianos con más proyección en el exterior, recientemente preocupó a sus millones de seguidores en el mundo tras publicar un breve tuit. En Twitter, escribió “La salud es todo”.

La salud lo es todo. — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 6, 2022

Inmediatamente, algunos de sus seguidores comentaron: “¿Mi amor, pasa algo? Esperamos que todo bien (...) así es, ¿qué pasó papi? (...) Tú lo dijiste, bendiciones”.

Sin embargo, todo parece indicar que Maluma está bien de salud. Por medio de su cuenta en Instagram, dejó ver que está disfrutando de sus vacaciones en una playa paradisiaca.

“Buenos días para todos. Les regalo esta vista a todos los que me están viendo en este momento. Es más, se lo regalo todo, todo. Todo es de ustedes. Los amo, que tengan un feliz día, pa’ delante, seguir luchando, que esto apenas empieza, así que nada, los amo. Seguimos”, se escuchó decir a Maluma en la historia en Instagram, mientras mostraba la playa donde se encuentra descansando.

Y es que Maluma está que no se cambia por nadie y todo gracias a su canción ‘Junio’, que desde que la lanzó hace dos meses le ha generado triunfos, como debutar en los primeros lugares en las radios de Estados Unidos y Puerto Rico, y convertirse en un viral de TikTok con sus usuarios haciendo coreografías alusivas al videoclip.

Esta vez la canción logró volver al número uno. Por eso, el artista paisa les mostró a sus 62.8 millones de seguidores en Instagram, el listado que lo comprueba.

El cantante decidió sacar un espacio de las vacaciones que se está tomando en Miami para sentarse con su teléfono y grabarse cantando una versión acústica de Junio, acompañado solamente de un parlante con la pista y su melodiosa voz.

Pero esto no es todo, hay momentos en la canción en los que Maluma se queda callado para que sus seguidores sigan con la interpretación, y así al final tener un dúo exclusivo con el también intérprete de Hawai.

*Con información de AFP