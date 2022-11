Maluma sorprende con nuevo look luego de su polémica visita a Qatar

El colombiano Maluma ha estado en los últimos días bajo el ojo del huracán por su visita a Qatar, donde participó de varios eventos en el marco de la inauguración del Mundial cantando su canción “Tukoh Taka”, junto a la rapera Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares.

El detalle que desató la histeria de sus fanáticos y el rechazo de sus detractores fue el lamentable final que tuvo una de las entrevistas que concedió en suelo qatarí, donde el colombiano se levantó furioso y dejó el set de grabación luego de que el periodista le preguntara sobre qué pensaba de lo que la gente pudiera pensar de su visita al evento deportivo; tras conocerse que colegas como Shakira y Dua Lipa rechazaran su participación por la violación de derechos humanos que se da en Qatar.

El video de Maluma saliendo de su entrevista molesto e indignado le dio la vuelta al mundo, despertando todo tipo de reacciones, como la que tuvo la actriz Carolina Ramírez, quien dejó en sus historias de Instagram la siguiente frase: “lo voy a decir en argentino porque suena lindo: Maluma, sos un pelotudo. En colombiano sería: qué man tan güevón. Cada quien hace de su culo un valero, pero bájale a la soberbia papi que el camino es largo”.

Maluma walked out during an interview when asked about Qatars human rights abuses, calling @kann_news anchor @MoavVardi "Rude"@maluma pic.twitter.com/nUT3EopesC — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022

Como Carolina fueron miles los cibernautas que no le perdonaron a Maluma el haber evadido la pregunta del periodista, creando un hashtag en Twitter para “cancelar” al paisa, quien también se defendió a través de sus redes sociales diciendo que él estaba en Qatar disfrutando de su música, poniendo en alto el nombre de su país y que no le interesa quién fue o no fue al Mundial, él está allá y es lo importante.

Luego de esto, el antioqueño siguió publicando apartados de su show en el Fifa Fan Fest, en la ceremonia de inauguración del Mundial y varios videos de sus fanáticos bailando su canción mundialista, que ya se ha convertido en un “challenge” y tiene a millones intentando hacer los pasos de los artistas en el clip.

Y para seguir moviendo las redes sociales y dejar atrás el impasse de la entrevista, Maluma sorprendió a sus más de 62.8 millones de seguidores con un nuevo look con el que no se le había visto antes, cambiando rotundamente su apariencia.

El paisa se dejó ver con su cabello trenzado al estilo puertorriqueño, con trenzas diminutas pegadas a su cráneo que conforman figuras geométricas y le dan la perspectiva de longitud al cabello del intérprete de “Hawai”, quien tituló su álbum con la frase: “desde hoy llámenme DON JUAN. ☔️”.

Al parecer, esto se debe a un nuevo trabajo discográfico que prepara el cantante para el último mes del año, pues muchos artistas colegas y su disquera dejaron comentarios en la publicación que denotan expectativa por la nueva música que vendrá, pues Maluma está en perfectas condiciones y con toda la energía para seguir trabajando en lo que falta de 2022, ya que, como le contó en exclusiva a SEMANA, no se siente agotado y no quiere que este año se termine todavía.

“En los últimos 10 años estaba de lleno en mi marca, Maluma, y había descuidado un poco a esa persona detrás del escenario, a Juan Luis. Este año me ayudó a crecer mucho, a llegar a un equilibrio, a un balance. El año pasado me pasó que me sentía agotado en noviembre, decía ‘no quiero seguir más’, pero este año no quiero que se acabe, quiero seguir trabajando, me siento lleno de energía y estoy listo para lo que se venga”, dijo el cantante.