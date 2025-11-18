Clara Chía le habría mentido a sus padres con respecto a Piqué; destapan supuesta verdad del pasado de la joven

Clara Chía y Gerard Piqué han venido siendo protagonistas de distintas noticias en la prensa, debido a la relación sentimental que sostienen. Los dos catalanes se enfrentaron a chismes, rumores y acoso por parte de los reporteros, los cuales se han interesado en conocer detalles del vínculo que construyeron desde 2022.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. | Foto: Instagram @3gerardpique

Pese a que la pareja nunca se ha pronunciado sobre la información que se comparte sobre ambos, las miradas de los curiosos siguen posándose en diferentes formatos que aseguran que conocen, de fuentes cercanas, detalles exclusivos y nuevos de lo que sucede con los españoles.

De hecho, recientemente, un formato digital aprovechó el auge que tomaron Clara Chía y Gerard Piqué en los medios para soltar una supuesta verdad que rodearía su relación sentimental. Esta producción indicó que tenía datos fuertes sobre los dos catalanes, quienes fueron centro de comentarios y reacciones por su pasada aparición en el concierto de Coldplay en Barcelona.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 | Foto: Europa Press

Según se dio a conocer en Chisme No Like, Javier Ceriani habló sobre el noviazgo de Piqué y Clara Chía, comentando que su equipo había tenido acceso a información relacionada con una mentira que le habrían dicho a los padres de la joven de 24 años. El presentador señaló que los progenitores de la relacionista pública, supuestamente, no sabían que “ella era la amante” del exfutbolista.

El medio, que en el pasado lanzó especulaciones sobre la vida personal de la novia del empresario de Kosmos, aseguró que había celos por parte de los padres de Chía, pues no se sentían a gusto con que su hija se la pasara más con sus suegros y no con ellos. El conductor argentino no dudó en lanzar pullas y ataques contra los españoles, asegurando que jugaban a ser “santos”, pero la realidad era otra.

La pareja apareció dando un paseo por las calles, tras haber terminado una jornada de trabajo. | Foto: Europa Press via Getty Images

“Piqué tiene problemas económicos, Piqué tiene problemas con los padres de Clara Chía. Sí señor, los padres de Clara Chía fueron engañados porque no sabían que su hija era la amante, les decían otra cosa. Los celos de los progenitores de la joven hacia los padres de Piqué, porque sí, parece que a Clara Chía le gusta estar más con sus suegros que con sus propios padres”, dijo en Chisme No Like.

“Era una familia santa de Barcelona, los padres de Clara Chía, pero su hija se revolcaba con botellas de alcohol por las calles de Barcelona. Qué hijita la que han criado”, agregó, haciendo referencia a los contenidos que se publicaron semanas atrás sobre la joven.

Sin embargo, pese a esta noticia que soltó el argentino, es importante destacar que en el pasado se desmintieron datos que arrojaron en Chisme No Like, tal y como fue el caso del supuesto aborto de Shakira. Por el momento, ni los padres de Clara Chía ni la joven se han pronunciado de forma oficial sobre los temas que salen de su familia.

La joven lució un estilo muy juvenil | Foto: Europa Press

Revelan por qué los padres de Clara Chía no estarían felices con Piqué

De acuerdo con lo que se destapó en El programa de Ana Rosa, de la cadena española Telecinco, los progenitores de la catalana habrían tomado una actitud prevenida con Gerard Piqué, al punto de que no confían en él. El periodista Pepe del Real indicó que fuentes cercanas a la pareja le comentaron que Lluís y Marga no se sienten bien con el noviazgo de su hija, teniendo en cuenta que no le ven un futuro junto al deportista.

“Aunque tienen una relación cordial, todavía no se ve muy clara la relación. Y los padres de Clara no se fían del todo de que tenga futuro”, afirmó el integrante del programa, haciendo alusión a lo que pensarían los padres de la española.

La española ha causado revuelo en redes. | Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

No obstante, en este formato se mencionó que esta actitud hacia el exfutbolista se basaría en dos puntos claves, tal y como lo son la diferencia de edad entre los dos y la presión que reciben de los medios constantemente. Lo primero sería específicamente porque Piqué tiene 36 años, mientras que la relacionista cumplió hace poco 24.

En cuanto a lo segundo, los progenitores de Clara Chía estarían incómodos por las noticias y contenidos que salen de su hija, además de los rumores que abundan sobre su relación con el empresario.

Estos elementos habrían sido, supuestamente, importantes en la familia de la joven, llevándolos a distanciarse de Gerard, a quien nunca se le ha visto con ellos en público o fechas especiales. Esto sería contrario a lo que sucedió hasta el momento por parte de la española, quien sí compartió bastante con los padres de su pareja, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué.

“Clara ha visitado la casa de los padres de Piqué en innumerables ocasiones, pero ¿cuántas veces ha ido Piqué a casa de Clara desde Navidad? Dos días, como máximo”, indicó el integrante de la producción.