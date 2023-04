Claudia Bahamón se sincera y revela cómo es la relación con su esposo Simón Brand, ¿crisis matrimonial?

Si algo tiene muy claro Claudia Bahamón en la vida es cómo hacer reír a la gente y más a sus fieles seguidores en las redes sociales, quienes aman el sentido del humor tan amplio y a veces oscuro que la opita ha dejado ver durante las más de dos décadas que lleva en la televisión colombiana, siendo su participación como conductora en el reality gastronómico MasterChef la mejor oportunidad para mostrar una personalidad arrolladora y divertida.

Ante las cámaras, Claudia es toda una profesional y a la vez es transparente con sus sentimientos, siempre manteniendo la cordura en las situaciones divertidas, sorpresivas o álgidas, pero permitiéndose ser y actuar como un ser humano en medio de un ambiente totalmente controlado por las cámaras, la producción y los libretos, un equilibrio que ella y muy pocas logran transmitir en la pantalla chica.

Foto: Instagram @claudiabahamon. - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon.

Por eso la opita se permite ser un poco más libre y directa en sus redes sociales, donde no tiene que estar siempre contenta o seria y puede darle rienda suelta a su humor, como lo hizo a través de sus historias de Instagram mientras la arreglaban para una jornada más de grabaciones de la quinta temporada de MasterChef Celebrity.

Una de las primeras preguntas que contestó Bahamón dejó petrificados a sus más de 4,8 millones de seguidores, pues tenía que ver con su esposo, el director de cine Simon Brand, y cómo está actualmente su relación, que ya cumple 20 años y que generó una familia conformada por sus dos hijos, Samuel y Luca, quienes en los últimos días han estado muy cerca de su mamá en diferentes escenarios, tanto en las cocinas del reality como en los premios India Catalina, en los que la arquitecta se alzó con un trofeo.

Claudia Bahamón y Simón Brand Jet-Set de Blanco Fecha: 14/11/2008 Foto: Imagenreina Jet-Set - Foto: Alfonso Reina

“¿Cómo es con su esposo?”, fue la pregunta de un seguidor, que Claudia respondió como si fuera un personaje caricaturesco usando el filtro de boca y ojos gigante y una voz chillona diciendo: “yo a veces creo que esa relación, no sé, es como rarita… Mejor dicho, yo creo que ella no lo muestra o porque le da oso mostrarlo, o no está tan enamorada o algo ocultan de esa relación”.

Estas declaraciones serían preocupantes si no se hubieran dado en un contexto de comedia con los seguidores. Además, la misma Claudia etiquetó a su esposo en la historia, que está acompañada de una risa de complicidad, lo que denota que la pareja sabe muy bien cómo reírse el uno del otro y aún mantiene una complicidad y un cariño firme y sólido.

El personaje cómico de Claudia también respondió que la presentadora tiene seis tatuajes. No pudo revelar la fecha de estreno de MasterChef Celebrity porque “si lo cuenta la echan del trabajo y se queda sin ‘ojicio’” y echó al agua a la opita confesando que sí tiene un diseño de sonrisa que le ayudó a tapar varias imperfecciones que tiene en sus dientes como “el diente del frente que un día se le partió, un colmillo que es como picho y una muela que se le partió una vez durmiendo”.

Foto: Instagram @claudiabahamon. - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon.

Otro de los temas que Claudia tocó en medio de sus chistes fue el de su explantación mamaria, proceso al que se sometió en 2021 para retirar los implantes de sus senos y así acabar de una vez por todas con los síntomas que la estaban aquejando, relacionados con el silencioso y muy grave síndrome de Asia, que aqueja a las personas que tienen cuerpos extraños en su organismo.

“La que es plana es ella… Y está perfecta, eso se lo hizo hace dos años, sino que el chisme lo contó hasta ahorita”, añadió este personaje gracioso, que se podría decir es un alter ego de la presentadora.