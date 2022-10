Comediante Samuel Vela reacciona a favor del performance de los humoristas que hicieron sátira con muerte de joven arrollada en Medellín

La polémica por el segmento del programa “Fuck News” que hace referencia a la muerte de la joven arrollada por un bus en Medellín, ha llegado a su punto máximo con una demanda penal por parte de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y la satanización nacional del show por cibernautas que están en total desacuerdo con el uso del caso para la presentación de los humoristas, que se presentó en vivo precisamente en la capital antioqueña el pasado 4 de octubre en el Teatro de la Universidad de Medellín.

Desde que se publicó el video de ese segmento, miles de personas han tildado tanto a los humoristas, como al mismo programa, de infames, indolentes, como una bajeza y un sin número de adjetivos negativos que han resonado en todas las redes sociales.

En el caso de La Corporación Humanitaria Justicia al Derecho, la demanda penal que se interpondrá será por injuria a los dos comediantes, Camilo Pardo y Camilo Sánchez. De acuerdo con el vocero de la corporación, “los señores ridiculizaron un hecho donde se vio víctima Isabella Montoya. Vamos a instaurar las demandas necesarias porque estos humoristas no pueden jugar con el drama humano, no pueden revictimizar a las víctimas con esta situación tan terrible que le sucedió a esta joven por defenderse frente a un hurto”.

Pero ahora llegó un nuevo protagonista como contraparte a los que están en contra del programa y su polémica noticia. El comediante Samuel Vela aprovechó su cuenta oficial de TikTok para dar su opinión sobre lo que realmente estaban haciendo “Los Camilos” y cuál habría sido su único error.

Samuel primero explica qué es una sátira y por qué el show de “Fuck News” lo es en sí mismo. “Es necesario diferenciar performance de realidad. El performance es tomar una idea de tu cabeza, exagerarla, jugarla y no juzgarla… Ocurre en un mundo separado de la realidad y no se puede juzgar con la visión de lo real al performance, porque no representa un estilo de vida de quien lo ejecuta… Por ende no se pone a aclarar lo que se está diciendo, se deja ir”.

Con base en esto, Vela defiende que dentro del performance se puede dar noticias malas o perversas con el tono que sea y seguramente van a incomodar, asunto que no está mal y que en efecto ese podría ser su objetivo, porque el que hace el show también estaría incómodo con lo que está diciendo en sátira y lo hace así para alzar su voz en contra de ello.

Samuel también dice que “Fuck News” no dice cosas malas, sino que hace sátira de cosas malas que suceden, como casos de violaciones y otras atrocidades que siguen ocurriendo en la vida real y se toman para hacer una crítica social, que también se pueden abordar a través del humor, no solamente con tristeza. “No podemos vetar a la risa como una opción válida para llegar a la catarsis”.

Ahora, Vela sí deja muy claro cuál fue el error de “Los Camilos” y describe cómo ellos estaban muy ceñidos a su performance en sátira hasta ese pequeño detalle. “Ellos no mencionan el nombre de la chica, porque no tienen el derecho de usarlo, y entonces se habla de una situación sin rostro y sin nombre que es con la que se explora esa situación de seguridad, y todo bien hasta que ponen una imagen de ella, lo que hace que esa situación tenga un rostro, y luego un nombre; y hacen que ese performance se pase a la realidad. Para mí en ese momento la cagaron y la familia tiene todo el derecho a pedir que quiten esa parte porque ellos no pidieron estar ahí y tienen todo el derecho de no estar ahí”, declara el comediante.

Finalmente, Samuel afirma que la sátira no tiene límites y no se debe prohibir la exploración de ideas en diferentes formas, porque si sucede, entonces “¿qué pasa con el arte?”.