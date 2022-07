¿Cómo es trabajar con Andrea Valdiri?: empleada reveló detalles

Una de las personas que trabaja con la influencer Andrea Valdiri, misma que apareció en varias de las historias que la reconocida creadora de contenido ha publicado sobre su vida privada, en la que aparecen sus hijas y su familia, pues bien, ahora Kelly de Ávila, la mujer que está al cuidado del hogar de Valdiri aprovechó para contar algunos detalles sobre su trabajo.

Ávila aprovechó sus redes sociales para hacer una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, por lo que algún seguidor aprovechó para peguntar si todavía estaba laborando para Valdiri y qué tal era el trato que la influencer le daba.

“Muchas personas me preguntan que si sigo trabajando con Andrea, claro que sí mis amores. Yo estoy aquí todavía trabajando con ella, estoy más firme que un gallo fino ... Yo la quiero mucho y la adoro”, respondió Ávila despejando los rumores que indicaban que esta mujer ya no acompañaba a la influencer.

Incluso, aprovechó para recalcar que era muy apegada a la hija mayor de la Valdiri, Isabella, por lo que en algunos momentos en los que tenía sus días de descanso, esta niña le pedía que no se tardara tanto, ya que la consideraría como parte de su familia.

“¿Isa es muy apegada a ti? ¿O qué te hace tan especial para Andrea?”, fue la pregunta que le formularon sobre su relación con las hijas de la influencer, Ávila aprovechó para recordar que tenía que sacar tiempo para cuidar de su propio hijo.

“Claro, Isabella es muy apegada a mí. Cuando me toca mi descanso o mis salidas me dice ‘¿Kelly por qué te vas?, ¿cuándo vienes?, ¿cuándo regresas?, no te demores mucho’. Ajá, pero me toca, porque me toca ir a ver a mi hijo también”, fue la respuesta de la mujer.

Andrea Valdiri habría publicado video arremetiendo contra Yina Calderón

Andrea Valdiri y Yina Calderón, meses atrás, protagonizaron una fuerte pelea a través de las plataformas digitales, donde se lanzaban pullas y ataques relacionados con su vida personal. Ambas mujeres se sacaron los trapitos al sol y no frenaron, al punto de criticar su aspecto físico y las cirugías estéticas que se han realizado.

Recientemente, las creadoras de contenido volvieron a tener un cruce de mensajes a través de las redes sociales, debido a comentarios que surgieron de los seguidores por un peinado y look que se realizó la bailarina en una sesión de fotos. La barranquillera respondió y aseguró que “había niveles” para hacer comparaciones sobre la apariencia de los demás.

“Señora, claro que SÍ hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó con el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c… si había hijos o no, si era o no casado, pero como ahora tiene plata y ‘fama’ se cree la chimba y las súper ‘señoras’. Jamás quisiera estar a su nivel y por respeto a sus hijas no le digo más”, expresó Calderón en un texto que fue replicado por una cuenta de chismes.

Ante estas palabras de ataque que recibió la bailarina, su respuesta fue inesperada y contundente, dejando de lado mencionar con nombre propio a la empresaria de fajas. De acuerdo con lo que quedó plasmado en un nuevo video de la cuenta oficial de Instagram de Valdiri, la defensa estuvo enfocada en el nuevo look de Yina, quien optó por lucir un tono rojizo en su cabellera.

“Buenos días, mira mi nuevo trapero, como se están usando ahora. Se ve regio por fuera, pero es lo más barato del mercado. Mira hermana, menos mal que no se reproduce, un favor para la sociedad”, dice la celebridad de redes sociales con un tono burlón, mientras va agregando elementos, considerados una indirecta para Calderón.