Con un meme, Elon Musk se burló de la demanda de Twitter

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Elon Musk no dejó pasar por alto la demanda que le interpondrá Twitter por desistir de la compra de la controvertida plataforma digital.

Por medio de su perfil en esa misma red social, publicó un meme a manera de burla por las acciones que tomará la compañía. “Ellos dicen que no puedo comprar Twitter, luego dicen que no pueden revelar la información de los bots, después me obligan a comprar Twitter por medio de una Corte y ahora ellos tienen que divulgar la información de los bots en una Corte”, dicen las cuatro imágenes de Musk.

Esta acción se da luego de que el multimillonario anunciara poner fin al acuerdo de compra con Twitter, decisión que la red social planea contrarrestar demandando al magnate para que cumpla con la transacción.

En una carta publicada por las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC), los abogados de Musk sostienen que Twitter no respetó sus compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por 44.000 millones de dólares, al no proporcionar todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma. “El señor Musk ejerce (el) derecho de terminar el acuerdo de adquisición y abandona la transacción”, indicaron sus abogados en una carta a la red social, una copia de la cual fue enviada a la SEC.

Acto seguido, el presidente de la red social, Bret Taylor, prometió una demanda a Musk para que se respete lo acordado. “La junta directiva de Twitter está comprometida a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión”, tuiteó Taylor. “Confiamos en que lo conseguiremos”, agregó.

El tiempo se acababa para que Musk tomara una decisión, pues la directiva de Twitter recomendaba a los accionistas aprobar la compra en una votación especial, prevista para agosto. Durante el Foro Económico de Catar el mes pasado, Musk dijo que la compra de Twitter seguía detenida por cuestiones “muy significativas” sobre el número de usuarios falsos en la red del pájaro azul.

“Seguimos esperando una resolución de este asunto, que es realmente significativo”, sostuvo Musk a través de un enlace de video, y aseguró que también tenía preguntas sobre la deuda de la empresa. Los ejecutivos de Twitter afirman que menos del 5 % de las cuentas son falsas, pero el empresario sudafricano está convencido de que el número es mucho mayor. Desde hace semanas, los expertos se preguntaban si Musk buscaba retirar su oferta o renegociar a la baja el precio de la compañía.

Las partes se comprometieron a una indemnización por ruptura del acuerdo que puede llegar a 1.000 millones de dólares.

Musk, el hombre más rico del mundo, usó una parte de su fortuna amasada en acciones de Tesla para respaldar los préstamos para comprar Twitter, pero factores del mercado han desplomado el precio de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos. “El acuerdo de Twitter claramente ha causado caos en Twitter y ha resultado en un exceso de acciones de Tesla desde abril, dado el ángulo de financiación de Musk, junto con unas brutales condiciones del mercado para el riesgo”, dijo el analista de Wedbush Dan Ives en una nota a inversionistas.

Con información de AFP