Concierto de Shakira en Barranquilla: arrancará tarde y se revelaron ‘exigencias’ de la artista

Shakira tiene alborotado a su público colombiano con su anhelada llegada al país para presentar el aclamado show de Las mujeres ya no lloran tour. Este proyecto, que ya pasó por Perú y Brasil, promete descrestar a miles de personas, quienes se preparan para contagiarse de la fuerza de ‘La loba’.

Shakira no se ha pronunciado al respecto, pero se tiene en mente una velada única y diferente, la cual incluirá temas como Hips don’t lie, Waka Waka, Loba, Última, Antología y la BZRP Music Session #53 . Las expectativas son muy altas, teniendo en cuenta todo lo que se ha visto hasta el momento en escena.

Pese a que es la primera fecha, este 20 de febrero el concierto de Shakira dará apertura de puertas a las 6:00 p.m, mientras que la famosa saldrá a cantar a as 10:00 p.m. Este anuncio, que fue lanzado por la promotora, plasmaría ese cambio de planes y un giro en la hora de inicio.

Según informó un creador de contenido, basado en detalles que brindó Páramo Presenta, la silletería será enumerada, por lo que se busca hacer respetar los lugares de cada uno de los asistentes . En caso de ir a otra localidad, es mejor llegar temprano por las largas filas y así no quedar tan atrás en la parte baja.

Existen mapas de ubicación para cada localidad, por lo que es válido revisar y así no cometer errores al momento de hacer la fila.

‘Exigencias’ que tendría Shakira dentro de su gira

Recomendaciones de las autoridades:

Para garantizar la seguridad de los asistentes, es clave seguir las indicaciones del personal autorizado, evitar el ingreso de artículos prohibidos como envases de vidrio o fuegos artificiales, y no aceptar bebidas de desconocidos. En caso de notar algo inusual, se recomienda acudir de inmediato a la Policía o al equipo organizador del evento.

| Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

No habrá parqueadero oficial, por lo que se recomienda buscar sitios cerca al estadio. Se apuntó que no se puede acampar, ni llevar cámaras profesionales, tampoco drones, palos de selfies, cámaras Go Pro, camisetas alusivas a equipos de fútbol o apuntadores láser.