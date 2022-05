Condenan a prisión al esposo de la cantante Natti Natasha

En las últimas horas se conoció que Rafael Antonio Pina Nieves, más conocido como Raphy Pina, productor y esposo de la reconocida cantante de reguetón Natti Natasha, fue sentenciado a 41 meses de cárcel por porte ilegal de armas.

Así lo dictó el juez Francisco Besosa luego de haber sido declarado culpable en el Tribunal Federal de Puerto Rico, según lo informó ‘El Nuevo Día’, medio de comunicación de ese país.

Según lo informado, el empresario y productor musical puertorriqueño se entregó a las autoridades en la tarde de este martes 24 de mayo. Y, como si fuera poco, la pareja sentimental de la cantante Natti Natasha tendrá que pagar una multa económica que supera los 150.000 dólares.

Antes de que saliera la sentencia final, Pina había hecho una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde dejaba ver su clara tristeza, porque además en esta misma fecha casualmente, hace 22 años, había muerto su padre.

“Pa’ mí, el dolor es doble. Va a ser un dolor bien fuerte, porque yo perdí a mi papá y estoy prácticamente perdiendo la libertad. Y mis hijos me estarán perdiendo por un corto tiempo también y no me lo explico”, dijo el productor.

Inicialmente Pina aclaró que, si bien esperaba “un buen castigo” por lo sucedido, no creía que fuera a terminar en prisión. Por lo que intentará apelar la decisión. “Como todos conocen voy a apelar. Yo soy una persona que no me rindo. Veo que tengo que seguir”, afirmó el esposo de la cantante dominicana.

Y aunque el mismo fiscal del caso, José Ruiz, mencionó que es verdad que la condena para el empresario pudo ser menor, le jugó en contra que en ningún momento dio indicios de arrepentimiento tras el delito cometido. Y además el puertorriqueño ya había tenido el mismo problema en 2015, cuando se le prohibió rotundamente volver a poseer armas ilegalmente, ya que en ese momento él mismo se declaró culpable.

La reconocida cantante del genero urbano Natti Natasha había dejado claro que respetaría la decisión del tribunal fuera cual fuera; sin embargo, también aclaró luego de conocerse la decisión que lamenta mucho que su pequeña hija de tan solo un año no pudo despedirse de su padre. Pero que, a pesar de todo, tiene mucha fe en que todo se va a solucionar para su familia.

“Porque con Dios delante, tenemos la fe de que volvemos. Él está vivo, confío que va a regresar y él es su papá por siempre”, afirmó la cantante de la exitosa canción Criminal.

Pero luego, el mismo Pina confirmó que sí pudo despedirse de su hija antes de entregarse a las autoridades de su país. “Ya no me quedan lágrimas. Me despedí de la nena. Me comí un sándwich y me tomé las pastillas para el azúcar”, dijo el productor puertorriqueño al llegar al tribunal federal donde fue llevado inmediatamente a la cárcel.

El condenado llegó a entregarse en compañía de la cantante dominicana, madre de su hija, que afirmó que lo acompañó durante todo el proceso judicial y que lo seguirá respaldando en lo que viene. “Apoyando a este campeón”, dijo textualmente Natti Natasha.