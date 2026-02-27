Creadora del sello de trap, urbano y reggaetón de Bogotá @loyalteam, Estefanía Triviño ha colaborado por años como periodista musical en plataformas como MAAS, La Bogotá Sin Asco y ha sumado experiencia apoyando desde funciones de prensa a festivales como Estéreo Picnic, Cordillera y Knotfest. La joven bogotana nacida en 1992 hace parte de una nueva generación de gestores y managers que desde su empuje y su juventud se abre paso y dibuja nuevas rutas para los talentos que trabajan de su mano. Hablamos con ella sobre sus inspiraciones, métodos y apuestas. Esto nos dijo.

ARCADIA: ¿Cuándo supo que quería trabajar con música?

Estefania Triviño: No hay un momento Kodak en el que yo diga “por este motivo en específico quiero trabajar con música”, no ha sido como en las películas, en las que todo pasa en momentos canónicos y en medio de epifanías super locas.

Me he ido enamorando de lo que llamamos música urbana en los últimos cinco años porque, trabajando con un amigo y artista, él me fue presentando una nueva generación de artistas de la escena argentina, chilena y de otros países. Me fue mostrando poco a poco esta ola de artistas que haciendo trap, reggaetón y urbano pisaban muy duro en Latinoamérica.

Y, una vez que tú le entras a un género así, es muy fácil obsesionarse, porque los artistas están reinventándose y compitiendo contra sí mismos para sacar la siguiente gran innovación, para inventarse el futuro, y eso es algo que me obsesiona.

Triviño quiere llevar a sus artistas a otro nivel, y sabe que esto le exige alta dedicación y mente abierta. Aquí, toda una head coach en el maderamen basquetbolero del management musical. Foto: @layo.h

ARCADIA: ¿Qué meta se propone?

E.T.: Hago esto porque quiero ser la siguiente líder del género urbano de Bogotá. Y sé que se requiere una tenacidad y disciplina inmensa para cumplir mi objetivo: llevar a la siguiente generación de artistas de trap, reggaetón y afrobeats de Bogotá a un nivel más alto. Es fácil decirlo, pero sueño con ser una gran ejecutiva de la industria de la música y hacer una curaduría muy fina y vanguardista de lo que está pasando en Bogotá en cuanto a música urbana.

La pasión, además de todo, no es suficiente. Entonces, día a día, proyecto los objetivos de mi sello a corto, mediano y largo plazo y llevo a cabo estrategias enfocadas y pensadas específicamente para cada artista. Me siento a descifrar sus necesidades y las necesidades de su carrera según el momento que viven. Y, finalmente, me motiva el hecho de pensar que en Bogotá está empezando a hervir una cantidad de talento gigante en la que hay que enfocarse mucho para poder escalar.

ARCADIA: ¿Por qué apostar por estos ritmos en esta zona del país?

E.T.: La generación Z y la generación Alfa tienen incrustado el chip de la música urbana en sus venas, como latinoamericanos, y nacieron escuchando estos géneros. Eso no pasa con los millennials o la generación X. Ahí hay un sentido de identidad diferente al de previas generaciones. Por consiguiente, la manera en la que los artistas Generación Z abordan esta música es diferente a la de la generación de Daddy Yankee y J Balvin.

Apostar por estos ritmos es fundamental. Estamos cultivando a las generaciones que nos van a representar y harán que ésta música permanezca vigente a largo plazo, pero también nos ayudará a poner a Bogotá en la identidad de estos géneros, asociados usualmente al Caribe, Puerto Rico, Medellín, Cali, etc.

ARCADIA: ¿Qué estrategias implementan para ponerse en el mapa de un género dominado por Medellín y otras latitudes como Puerto Rico?

E.T.: Acabamos de lanzar una campaña con la que llevamos soñando años en la que presentamos al DREAM TEAM DEL PERREO. Manejamos 9 artistas y hemos creado una campaña en la que usamos el básquetbol como base conceptual y los presentamos como un equipo, que es lo que finalmente representa LOYALTEAM, la idea de que en equipo se llega más lejos. Hemos desarrollado a los artistas ya por dos años y con el equipo nos pareció que era momento de presentarlos hacia la industria de la música y hacia el público en general.

Principalmente apostamos por estrategias BTL de mercadeo para humanizar a los artistas, porque en esta era digital todo el mundo ignora a los artistas emergentes. Por eso nos gusta el voz a voz, que es rey para conocer nuevos artistas.

Algo que también aprendí en los últimos meses es que nada es orgánico a la hora de llegar a cualquier mercado, especialmente a uno internacional. Se nos hace creer que los artistas más gigantes se hicieron orgánicamente, pero jamás sucede así, y eso ha sido clave justamente para desarrollar estrategias de posicionamiento para nuestros artistas. A la gente hoy se le llega haciéndola sentir que es parte del proceso del artista, y haciéndola sentir que es tenida en cuenta en sus decisiones.

ARCADIA: Lo urbano suele asociarse a ciertas temáticas específicas. ¿Los artistas que representa abordan temas inesperados?

E.T.: Por ejemplo, Dennan habla de lo efímeros que somos como seres humanos en su canción “Efímera eternidad” y de la contradicción entre querer vivir al máximo y el hecho de sentir lo minúsculos que somos en un universo lleno de placeres efímeros.

En “1 de esos días”, Apolive habla de ver envejecer a su madre, de ver más cabellos blancos en su cabeza, y a través de eso toca el hecho de extrañar tiempos más simples, como los que vivimos de niños o adolescentes, cuando nuestro mayor problema era ir al colegio y tener buenas notas. La canción habla de anhelar días más simples y sin tantos dilemas.

ARCADIA: ¿Qué objetivos se plantea Loyalteam a corto y largo plazo?.

E.T.: El objetivo a largo plazo de mi sello es encontrar, guiar y desarrollar a la siguiente generación de artistas urbanos que representen a Bogotá desde diferentes perspectivas, e impulsen una revolución de la música urbana. Esto entendiendo que Bogotá es una ciudad que no solo le pertenece a las personas que nacieron aquí, sino a las personas que decidieron hacer su vida en esta caótica pero hermosa metrópolis.

A corto plazo queremos consolidarnos como uno sello de management enfocado en artistas emergentes y en desarrollo, principalmente de géneros como el: reggaetón, trap. afrobeats, plug y urbano.

De todo esto, la parte que más me emociona, por supuesto, es descubrir géneros musicales que están surgiendo. La música urbana siempre está reinventándose y revolcando los que ya veníamos escuchando.

¡Acabo de descubrir un género o movimiento llamado plug y me está volando la cabeza! Porque estamos empezando a trabajar con un artista de ese género conceptual, y es muy interesante. Pienso que el plug va a ser lo siguiente que totee en Bogotá y en Latinoamérica.

ARCADIA: ¿Qué artistas suyos deberíamos escuchar y por qué? ¿Qué artistas por fuera de su sello deberíamos escuchar y por qué?

E.T.: En este momento trabajamos con nueve artistas, es difícil elegir entre todos, pero les recomiendo especialmente a Dennan, quien principalmente hace trap, pero tiene una sensibilidad y una forma de componer muy especial. Normalmente la gente piensa que el trap está lleno de superficialidades, pero él crea su propio lenguaje para expresar esas cosas cotidianas de las que habla.

Seco hace parte de este equipo de talentos que crece de la mano de @loyalteam_________ Foto: @layo.h

Y recomiendo a Apolive, que ya tiene su primer álbum de trap llamado LA NVRA, un álbum mitad trap, mitad reggaetón, que tiene un arco narrativo de tres actos. Por fuera de mi sello, recomiendo a Cardizzy, con canciones como ‘Lost in Shibuya’, ‘Ya me han tirado la mala’ y ‘Nada mejora’.

ARCADIA: ¿Qué ve hoy en la escena musical bogotana?

E.T.: Vemos una escena musical urbana muy efervescente, llena de propuestas más vulnerables que se permiten tener muchos matices y fusiones que hacen que la música permanezca fresca y emocionante.

ARCADIA: ¿Cómo describe usted la vanguardia en su campo de trabajo?

E.T.: La vanguardia actualmente en la música no significa necesariamente inventarse “algo nuevo”. Soy de la filosofía de que ya casi todo está inventado, sin embargo, para mí un artista vanguardista es alguien que primero analiza su contexto y luego intenta proponer algo novedoso dentro del mismo, a veces creando un nuevo estilo de música y otras veces mezclando elementos que no son tan característicos del género musical que hace principalmente. O también, como lo ha probado Feid, vanguardia es crear un estilo tan único en su styling que llega a representar a una comunidad de personas.

En el campo del management, la vanguardia está en volver a las estrategias vieja escuela y darle al público una experiencia BTL o de la vida real en la que cada fan o persona que escucha se lleve algo especial en vivo. Por ejemplo: un gran diseño de escenario, merch personalizada para cada artista, kits de regalo para los fans, vallas en la calle, porque todo el tema digital está muy saturado. Y, la verdad, la gran mayoría de artistas odian hacer contenido y la gente odia ver el contenido de nuevos artistas. La gente consume el contenido de los artistas más posicionados.

ARCADIA: ¿Hay referentes que inspiren sus pasos?

E.T.: Sin duda para mí es Rebeca León, una de las mánagers más importantes no solo de la música urbana, sino también de la música latina en general, rompió las carreras de Rosalía, J Balvin, Juanes y ahora de Danny Ocean y Anitta. Rebeca ha sido muy inspiradora para mí como role model y como ejecutiva del negocio de la música.

Y por otro lado Mariangela Rubbini, quien fue una figura clave en los dosmiles encabezando la dirección de la Revista Shock, y siendo muy vanguardista y visionaria en la curaduría de música que hizo para la revista, yo leía mucho esa revista, tengo varias copias de la revista en físico. Me inspiró mucho.

Estefanía Triviño y algunos de los 9 artistas que en 2026 representa @loyalteam_________ Foto: @layo.h

ARCADIA: ¿Cómo describe su experiencia como joven mujer en el campo del management?

E.T.: Realmente es tan difícil surgir en la industria de la música y las oportunidades están tan contadas que, en mi caso particular, nunca me he puesto a pensar si influye o no el hecho de que yo sea mujer. Creo que todo depende de una serie de factores externos que al final son los que validan el producto que uno promociona.

Desde mi perspectiva, me ha ido muy bien con los artistas que trabajo. Sin nueve y todos son personas maravillosas que me han permitido entrar en su mundo y proponerles mundos posibles, colaboraciones, métodos de trabajo… y alguna que otra idea demente que me sale del cebrero para ver realizada su visión creativa. Igualmente, ellos me tratan de la misma manera, como un par, y me encanta trabajar con energías masculinas porque creo que yo también tengo una energía masculina muy presente.