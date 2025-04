Daniela Ospina recordó malos tratos que vivió en España y expuso cómo se blindó para no sufrir: “¿Cómo no caí en depresión?”

Daniela Ospina reveló lo difícil que fue vivir en España

“Me tildaron de travesti, fue muy fuerte, fue muy heavy. Yo te juro que a veces me acuerdo y digo: ‘¿Yo cómo no caí en alguna depresión o en algo?‘”, expresó Daniela con la mirada firme que la caracteriza.

“Siempre he sido una mujer muy fuerte, siempre he tenido muchísimo carácter, pero lo de España creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado en la vida y, sobre todo, porque yo todavía estaba muy jovencita, no lo pude asumir como lo asumiría ahora, por ejemplo”, añadió.