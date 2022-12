Danna García le dedicó emotivo mensaje a Kristina Lilley tras confesar que tiene cáncer

Kristina Lilley, recordada por su papel de Gabriela Acevedo en la exitosa novela de Pasión de gavilanes, sorprendió esta semana todo el mundo del entretenimiento colombiano y confirmó que le diagnosticaron recientemente cáncer de seno.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la artista colombo-estadounidense publicó un sentido video y señaló que nuevamente tiene que afrontar esta dura enfermedad. Asimismo, compartió un emotivo mensaje.

La reconocida actriz, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que hace poco le realizaron una doble mastectomía y puntualizó que en la actualidad se encuentra bastante bien.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, expresó.

Luego, precisó: “Estoy muy bien, estoy bastante tranquila. No voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada. Simplemente quería contarles. Son momentos difíciles que poco a poco se van superando. Gracias por escuchar”.

Lilley, que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales, reiteró que su estado de salud es bueno y que espera que todo salga bien en los próximos exámenes.

Tras este sorpresivo anuncio, la artista recibió mensajes de apoyo de algunas personalidades de la farándula nacional. Una de las últimas en pronunciarse fue Danna García.

La antioqueña, quien fue una de sus compañeras de set en Pasión de gavilanes, le dedicó un sentido mensaje a la colombo-estadounidense y aseguró que le encanta saber que se encuentra bien.

“Kris, te abrazo desde la distancia. Quería decirte que me encanta ver tus despertares. Te mando mucho amor y abrazos, besos a las niñas”, le escribió García a la experimentada actriz en la publicación, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

La colombo-estadounidense también les compartió una pequeña reflexión a todas las mujeres que la siguen para que entiendan la importancia de hacerse el autoexamen y cuidarse con respecto a esta dura enfermedad.

Cabe recordar que Danna García manifestó la semana pasada que estaba de luto debido a que su perrita Luna falleció recientemente. Asimismo, publicó en Instagram una tierna fotografía suya junto al animal.

La actriz, además, no dejó pasar por alto este melancólico momento para dedicarle unas sentidas palabras a su mascota, la cual tenía 16 años de edad, y a la que calificó como el “gran amor de su vida”.

“Hoy se va mi nena, mi gran amor de 16 años. Gracias por enseñarme a amar de una manera que no conocía”, fue el mensaje escribió inicialmente para acompañar la postal, que fue compartida por algunas páginas de chismes.

Igualmente, García manifestó: “Gracias por enseñarme a cuidarte, a acompañarnos, a divertirnos y a ser más que dos cómplices. ¡Te amo! Buen viaje, mi Luna. Nuestro amor es inmortal. Los angelitos ya te cuidan en el cielo. Hasta pronto: ‘Mi Luna, mi Sol y mis Estrellas’”.

La famosa intérprete colombiana señaló finalmente que esta pérdida ha sido bastante fuerte para ella y que nunca se olvidará de Luna, quien la acompañó en algunos de sus mejores y peores momentos.