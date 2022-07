Darío Gómez: estos son los cambios que habrá en las exequias del cantante

Con la intención de permitir que sus seguidores y la ciudadanía puedan despedir al artista, la administración distrital ha dispuesto el coliseo de voleibol Yesid Santos, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, para darle un último adiós, cumpliendo de esta manera con el deseo que había manifestado el artista en vida.

El cuerpo permanecerá en cámara ardiente desde el 27 de julio a las 9:00 p. m. y hasta este jueves 28 a las 12:00 de la noche. Inicialmente, se dijo que la velación iría hasta el sábado 30; sin embargo la familia del ‘Rey del Despecho’ decidió reducir este tiempo para poder tener un momento más íntimo.

“Después de una reunión la familia pidió cambiar el tiempo de duración de la cámara ardiente, con el fin de elaborar su duelo de una forma más privada”, indicó Acinpro y Sayco.

Entre tanto, este jueves a las 11:00 de la mañana artistas como Arelys Henao, Jhonny Rivera, Francy, entre otros colegas del género popular, se reunirán en el coliseo para para rendirle un sentido homenaje musical, al que consideraban “el papá de todos”.

En horas de la tarde, 4:00 p. m., el homenaje lo realizarán autoridades gubernamentales y gremios, entre ellas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; César Ahumada gerente de Sayco y Antonio Montoya H., gerente de Acinpro.

Quienes deseen participar de esta despedida deberán tener en cuenta que está prohibido el ingreso de menores de edad, así como el ingreso de licor o personas en estado de embriaguez. El ingreso será en grupos de a 100 personas cada 10 minutos.

De acuerdo con la familia de Darío Gómez, él ya había pensado cómo quería que fuera el día de su despedida al partir de este mundo, por ello pidió que cuando llegara el día su cuerpo estuviera en cámara ardiente, en un lugar público, por dos días, con el propósito que sus seguidores también pudieran darle el último adiós.

El sábado, 30 de julio a la 1:00 de la tarde, se realizarán las exequias en la Iglesia Santa Gema, para luego trasladarse al Parque Cementerio Campos de Paz, donde reposará el cuerpo para siempre.

Darío Gómez, uno de los artistas más cotizados

Escuchar cantar a Darío Gómez era un privilegio. Quienes asistieron a sus presentaciones recuerdan cómo el escenario se llenaba de emoción. Había fiesta y trago. Era un espectáculo para recordar. Y con el paso de los años, se volvió uno de los artistas más cotizados del país.

El diario El Colombiano reveló las cifras que cobraba el ‘Rey del Despecho’ por sus presentaciones. El periódico de Medellín habló con el empresario Jorge Andrés Escobar, gerente de Palmahía, quien lo contrató más de 40 veces. Relató que su agenda siempre estaba llena y que era bastante difícil encontrar un lugar.

Las cifras superaban los 120 millones por presentación, pero el empresario no dudó en decirle al diario que eso era poco frente a la felicidad colectiva que se vivía en cada presentación. Además, agregó que como inversión era también muy bueno, pues la boletería se agotaba y no había asistente que no le sumara a eso una botella, lo cual hacía que para los establecimientos también fuera muy bueno estar en el espectáculo.