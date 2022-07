¿Por qué se separó Darío Gómez de su primera esposa con la que duró 35 años?

Darío Gómez, conocido por ser el Rey del despecho, murió a sus 71 años de edad, el pasado 26 de julio en la ciudad de Medellín. Sin embargo, los homenajes y los reconocimientos a su carrera musical no se han hecho esperar.

Entre ellos, sus seguidores recuerdan sus canciones de despecho que juntas suman millones de reproducciones, y que, hasta el momento, acompañan la tusa de muchos.

Pero hay una persona que fue pilar importante no solo para él, sino para su música y su familia, Olga Lucía Arcila, una mujer que lo acompañó por más de 35 años, como la esposa del Rey del despecho, sino como la manager y musa de muchas de sus canciones.

En una entrevista concedida en el año 2016 al programa La Red, del canal Caracol, Darío Gómez, dijo: “Yo le he hecho más de 40 canciones”, refiriéndose a su exesposa mientras enumeraba la amplia lista de producciones dedicadas a ella, en las que se encuentra Mi pastorita, Olvídame si puedes, Eres todo en mi vida, Lo que va a ser para uno, entre otras.

Aunque en dicha conversación se refirió a ella como una mujer a la que se le debe mucho respeto por el rol que cumple en su familia, aseguró que aunque estaban separados en ese momento, luego de mantener una relación de más de 30 años, ella seguía estando al frente de muchos de sus asuntos.

“Ella y yo hemos decidido de que no va a haber ningún tipo de divorcio. Ella no va a dejar de ser mi manager, seguirá siendo una mujer muy importante para mí. Sigue siendo la dulce y querida madre de mis hijos que los adoro con todo el alma. La abuela de mis nietos y nietas”.

En el diálogo habló sobre otra persona que lo acompañaba en el camino de la vida, y que no quiso revelar su nombre: “Ella tenía su empleo, pero yo le dije que yo la quería más tiempo a mi lado”.

¿Cómo surgieron los éxitos de Darío Gómez?

“Hay que agradecerle mucho, primero que todo a mi primera ex porque de donde iba a surgir el despecho, ¿el rey de qué...? ¿el rey del amor?”, dijo entre risas mientras explicaba el porqué sus canciones tenían una esencia de desamor.

“Todas mis canciones me han nacido del alma. Yo he tenido poco más de 120 éxitos”, puntualizó, asegurando que muchas de ellas son insignia en sus conciertos. Mismas que se volvieron un himno para el género y su carrera.

¿En vez de cantante iba a ser astrónomo?

En el diálogo explicó cuál era una de sus pasiones de niño: “Mi sueño fue estudiar astronomía, pero no hubo con qué. Me encantaba la astronomía, ni me imaginaba que era una carrera tan costosa. El pobre no puede hacer una carrera profesional de universidad tan fácil”, precisó.

Fue entonces que “me dediqué de lleno a la música a los tres años de haber hecho mi primera grabación, que fue en 1976″, revelando que su primer disco lo tituló La novia del chofer, música a la que él mismo se refería de “jocosa” y que en ese tiempo, lo llamaron “Darío Gómez y los viejitos verdes”.

Relató lo último que hizo el cantante previo a su muerte

Olga Lucía Arcila habló con Noticias Caracol y reveló cómo fueron sus últimas horas de vida, las cuales transcurrieron en su finca.

“El día de ayer [martes] Darío se levantó normal, estaba feliz. Realizó en la casa todas las labores, tareas y reuniones que tenía programadas para el día”, manifestó inicialmente la mujer.

Luego, añadió: “Sobre las 6:40 de la tarde se iba a montar a su carro para salir y en ese momento sufrió el síncope por el que lo llevamos a la clínica. Desafortunadamente, se confirmó su deceso”.