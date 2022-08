¿De izquierda o de derecha? Margarita Rosa de Francisco dice de qué lado de la política estaría su personaje ‘Gaviota’

‘Gaviota’, el famoso personaje de la actriz Margarita Rosa de Francisco en Café con Aroma de Mujer, es reconocido a nivel mundial por el éxito que representó la novela escrita por Fernando Gaitán y el rating que ha marcado en los diferentes canales de televisión en los que se presenta.

Ahora, la telenovela nuevamente será emitida a través del canal RCN desde la próxima semana, por lo que otra vez, el nombre de la ‘Mencha’ (apodo de Margarita) se popularizó con más fuerza en los hogares colombianos.

Apoderada del personaje que encarnó, Margarita Rosa se atrevió a especular la posición ideológica en la que estaría Teresa Suárez, mejor conocida como ‘Gaviota’, cuando de política se trata.

Según lo escrito por la protagonista de varias producciones colombianas, de Francisco y su rol de Teresa, estarían en lados opuestos de la política, pues afirma que ella estaría en la derecha y como se conoce, Margarita ha sido una defensora de varias propuestas de la izquierda.

“La ‘Gaviota’ es de derecha. Para que vean que hay gente de derecha y decente. Se puede”, afirmó la actriz a través de su cuenta oficial de Twitter.

La gaviota es de derecha. Para que vean que hay gente de derecha y decente. Se puede. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 14, 2022

La anterior publicación ya cuenta con más de 360 retweets, más de 100 comentarios y más de 3.000 ‘me gusta’. Entre los mensajes que le ha dejado la gente, destaca el de quien le preguntó sobre a quién se refería cuando hablaba de ‘Gaviota’ y ella respondió con un corto video de Café con Aroma de Mujer.

Otros de los mensajes que la gente le dejó al respecto fueron: “Y de hecho nos podemos llevar muy bien. Tan cierto eso que escribes como que ser de izquierda no es sinónimo de guerrillero”, “¡No! No le crean. Eso es mentira. La gaviota no podría ser derecha”, “Es que el tema no es ser derecha o izquierda, el tema es ser honesto y honorable”, entre otros.

Cabe resaltar que pese a que Margarita celebró la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República, la actriz no se quedó callada y le mandó un contundente mensaje al nuevo mandatario colombiano. Asimismo, invitó a la ciudadanía a hacerle control político al gobierno entrante.

La artista, de igual manera, aprovechó la coyuntura para recordar que no estuvo de acuerdo en mayo pasado con la adhesión al Pacto Histórico de Iván Agudelo, quien tiene varias acusaciones en su contra por corrupción.

“Atención a esto. Ayudemos entre todos a que no nos pateen. Nosotros somos la lonchera, no lo olviden”, escribió la vallecaucana en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado muy activa en los últimos meses.

Atención a esto. Ayudemos entre todos a que no nos pateen. Nosotros somos la lonchera, no se olviden. https://t.co/IiF2HV8k1u — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 8, 2022

Cabe mencionar que Margarita Rosa, que nunca ha negado su cercanía con las posturas del mandatario cordobés, no ocultó su molestia hace unos meses con el Pacto Histórico debido a la llegada de Julián Bedoya a ese movimiento. Incluso, lo comparó con Piedad Córdoba.

“¿Por qué el Pacto Histórico no hace con Julián Bedoya lo mismo que con Piedad [Córdoba]?”, puntualizó la reconocida actriz en aquel momento, ya que el excongresista liberal también tiene varias denuncias de corrupción en su contra.

A pesar de lo anterior, la actriz aprovechó el importante evento para desearle los mejores deseos al nuevo jefe de Estado y a todo su gabinete. Asimismo, destacó el vestuario de la primera dama en la posesión, Verónica Alcocer, señalando que estaba bastante “hermosa”.

“¡Qué emoción tan grande! Buen viento y buena mar, presidente. Pido perdón por creerle todo el discurso al presidente Gustavo Petro”, señaló Margarita Rosa el día en que Gustavo Petro se convirtió en presidente de la República de Colombia.