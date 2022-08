Margarita Rosa “se antojó” del baile de Verónica Alcocer y publicó video con ‘tremendo tumbao’

La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, volvió a a robarse las miradas con sus dotes de baile.

En las redes sociales se viralizó un video grabado tras la posesión de presidente Gustavo Petro en el que observa a Alcocer, quien, rompiendo el protocolo, empieza a bailar, dejando a más de una persona impresionada por su espectacular movimiento de cadera.

Con un sombrero vueltiao, Alcocer danzó al son de los músicos que provenían de Córdoba y Sucre, de donde ella es oriunda. En el clip se aprecia que varias personas se unieron a ella en la pista y empezaron a bailar.

Las imágenes generaron comentarios elogiosos en las redes sociales, entre esos el de la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien dijo en Twitter: “Yo nací para ver esto: una primera dama poniéndose de ruana la posesión presidencial. ¡Mamacita!”.

Yo nací para ver esto: una primera dama poniéndose de ruana la posesión presidencial. ¡Mamacita! https://t.co/osIjg6LoBw — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 8, 2022

Luego, en otro mensaje en la red social, De Francisco señaló que quedó tan antojada por el ritmo de la primera dama que decidió bailar, y por eso compartió un clip en donde mueve sus caderas al ritmo de salsa.

La primera dama me antojó de baile. pic.twitter.com/KztaI1fBw8 — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 8, 2022

El video recibió también varios comentarios de sus seguidores. “Tremendo tumbao. Le tengo mucha envidia a la gente que sabe bailar, yo a duras penas camino a ritmo estándar sin tropezarme”; “Genial ese paso de Margarita, salsa choke. Felicidades, a disfrutar el cambio”; “Ojalá yo pudiera moverme así. Tengo dos pies izquierdos, y soy de las que creo que parte de una buena relación con el cuerpo es bailar. Te felicito”, fueron algunos de los mensajes que sus seguidores le escribieron a la actriz.

Este lunes, Margarita Rosa también destacó el look que lució la primera dama durante la posesión de Petro. “A mí me pareció un acierto el look papal de Verónica Alcocer. Las mujeres podemos ser sumas pontífices y vernos sexys y hermosas. Qué dulce y sereno desafío todo en ella, ayer, en una de las mejores tardes del año”, escribió Margarita Rosa en su cuenta de Twitter.

Las disculpas de Margarita Rosa tras posesión de Petro: “Pido perdón por creerle todo”

El pasado domingo, en un acto realizado en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro se convirtió oficialmente en el primer jefe de Estado de izquierda en la historia del país.

“Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Hicimos posible lo imposible. Con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos”, precisó en medio de su primer discurso.

Tras estas declaraciones, Margarita Rosa no pudo aguantar la emoción y les pidió disculpas públicas a sus seguidores, puesto que aseguró que le creyó al líder del Pacto Histórico todo lo que dijo en la ceremonia de posesión en el centro de la capital.

La artista vallecaucana, de igual manera, aprovechó el importante evento para desearle los mejores éxitos al nuevo jefe de Estado y a todo su gabinete.

¡Qué emoción tan grande! Buen viento y buena mar, presidente. Pido perdón por creerle todo el discurso al presidente Gustavo Petro”, escribió la presentadora en su cuenta de Twitter, donde ha estado muy activa en los últimos meses.