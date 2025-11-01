Gente
De Paris Hilton a Maluma: los disfraces de Halloween 2025 que reventaron Instagram y dominaron las tendencias
Días antes de que fuera Halloween, los famosos ya estaban celebrando con sus disfraces icónicos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
Halloween concentra otra vez a las celebridades en una carrera por el disfraz más llamativo. Este año las publicaciones en redes sociales muestran una mezcla de homenajes pop, recreaciones familiares y autoreferencias virales: tributos a icónos musicales, reconstrucciones de memes y piezas de cosplay que se viralizaron durante el fin de semana de Halloween.
Paris Hilton: tributo pop y celebración familiar
Paris Hilton volvió a convertir su “Halloweek” en una sucesión de transformaciones. Este año combinó homenajes a la cultura pop —entre ellos un catsuit rojo que remite al icónico look de Britney Spears— con escenarios familiares: disfraces coordinados con su esposo e hijos inspirados en Peter Pan y el País de Nunca Jamás, y una aparición como Campanita. Las piezas se publicaron en su cuenta y fueron recogidas por medios de entretenimiento.
Demi Lovato: le apostó al humor y le funcionó muy bien
La cantante apostó por la autorreferencia y el humor al vestir el personaje conocido como “Poot” —un meme que circuló sobre una imagen suya años atrás— y compartir la recreación en su instagram y Tik Tok. La cantante acompañó la publicación con guiños al origen del meme y piezas audiovisuales que reforzaron la apuesta por la ironía y la autocrítica pública. El gesto fue destacado como un ejemplo de cómo las celebridades reinterpretan su propio archivo público para hacer viral su contenido.
Kourtney Kardashian: el revival del terror clásico
La estética de los monstruos clásicos volvió a la escena con la aparición de Kourtney Kardashian como La Novia de Frankenstein. El disfraz recuperó los elementos reconocibles del personaje —peluca roja, vestido de inspiración nupcial y maquillaje pálido— en una puesta dirigida al revival de iconografía cinematográfica de terror.
Megan Thee Stallion: cosplay de anime y cultura pop juvenil
Megan Thee Stallion se sumó a la tendencia del cosplay de anime con una recreación de Choso, personaje del manga y anime “Jujutsu Kaisen”. La interpretación incluyó los rasgos faciales y el atuendo característico del personaje. Su elección ilustra la fusión entre fandoms de la cultura juvenil y la industria musical en las celebraciones de Halloween.
Maluma: Halloween en clave familiar y temática “safari”
Entre los rostros latinos más visibles, Maluma eligió celebrar la fecha con una temática de safari junto a su hija París y su pareja, imágenes que el artista compartió en su cuenta oficial. En Colombia hubo presencia de celebridades que prefirieron convertir la fecha en una experiencia familiar.