De Paris Hilton a Maluma: los disfraces de Halloween 2025 que reventaron Instagram y dominaron las tendencias

Días antes de que fuera Halloween, los famosos ya estaban celebrando con sus disfraces icónicos.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

1 de noviembre de 2025, 7:19 p. m.
Varios decidieron celebrar la fecha en familia.
Varios decidieron celebrar la fecha en familia. | Foto: Instagram Star_Bra/ Paola España Comunicaciones/Montaje:Semana

Halloween concentra otra vez a las celebridades en una carrera por el disfraz más llamativo. Este año las publicaciones en redes sociales muestran una mezcla de homenajes pop, recreaciones familiares y autoreferencias virales: tributos a icónos musicales, reconstrucciones de memes y piezas de cosplay que se viralizaron durante el fin de semana de Halloween.

Paris Hilton: tributo pop y celebración familiar

Paris Hilton volvió a convertir su “Halloweek” en una sucesión de transformaciones. Este año combinó homenajes a la cultura pop —entre ellos un catsuit rojo que remite al icónico look de Britney Spears— con escenarios familiares: disfraces coordinados con su esposo e hijos inspirados en Peter Pan y el País de Nunca Jamás, y una aparición como Campanita. Las piezas se publicaron en su cuenta y fueron recogidas por medios de entretenimiento.

Demi Lovato: le apostó al humor y le funcionó muy bien

La cantante apostó por la autorreferencia y el humor al vestir el personaje conocido como “Poot” —un meme que circuló sobre una imagen suya años atrás— y compartir la recreación en su instagram y Tik Tok. La cantante acompañó la publicación con guiños al origen del meme y piezas audiovisuales que reforzaron la apuesta por la ironía y la autocrítica pública. El gesto fue destacado como un ejemplo de cómo las celebridades reinterpretan su propio archivo público para hacer viral su contenido.

Kourtney Kardashian: el revival del terror clásico

La estética de los monstruos clásicos volvió a la escena con la aparición de Kourtney Kardashian como La Novia de Frankenstein. El disfraz recuperó los elementos reconocibles del personaje —peluca roja, vestido de inspiración nupcial y maquillaje pálido— en una puesta dirigida al revival de iconografía cinematográfica de terror.

Megan Thee Stallion: cosplay de anime y cultura pop juvenil

Megan Thee Stallion se sumó a la tendencia del cosplay de anime con una recreación de Choso, personaje del manga y anime “Jujutsu Kaisen”. La interpretación incluyó los rasgos faciales y el atuendo característico del personaje. Su elección ilustra la fusión entre fandoms de la cultura juvenil y la industria musical en las celebraciones de Halloween.

Maluma: Halloween en clave familiar y temática “safari”

Entre los rostros latinos más visibles, Maluma eligió celebrar la fecha con una temática de safari junto a su hija París y su pareja, imágenes que el artista compartió en su cuenta oficial. En Colombia hubo presencia de celebridades que prefirieron convertir la fecha en una experiencia familiar.

