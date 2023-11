¿De qué errores habla? Felipe Saruma rompe el silencio sobre su separación con Andrea Valdiri al confirmar: “Hoy se termina todo”

La farándula colombiana no sale de la conmoción por la noticia de la separación de los reconocidos influencers Felipe Saruma y Andrea Valdiri, quienes se casaron hace poco más de año y medio.

Y esta información, con el paso de los días se hizo más fuerte en las plataformas digitales, por lo que según muchos estos no siguieron adelantes con el matrimonio, pero en ese momento no hubo pronunciamiento de ninguno, lo que aumentaba las dudas de si era verdad o solo se trataba de una reserva al interior de su amor.

“Entiendo que ustedes son parte de mi vida porque yo la hice pública. No sé qué pasó, uno va madurando, uno no es el mismo… uno va haciendo cosas, los hijos creciendo, uno va construyendo cosas que no afectan la imagen”, señaló en un clip.