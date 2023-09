¿Dejó la guaracha? Yina Calderón cambió de ‘look’ y sorprendió a sus seguidores

En efecto, pese a que varios críticos dicen que Calderón se somete a los cambios de look solamente para llamar la atención, ella no le presta atención y mes tras mes da para hablar al respecto.

En palabras de la empresaria de fajas: “Me voy a hacer un cambio que no es fácil para mí: dejar los colores fantasía, pero los cambios son buenos en la vida de uno y traen algo especial” , expresó la exprotagonista de novela.

Lo manifestado por Yina provocó que los seguidores se cuestionaran sobre el color de su cabello, ya que, por lo general, ella se pintan con tonos fluorescentes, de modo que cuando dijo que dejaría este look muchos se quedaron a la expectativa.

Asimismo, la colombiana confesó que, en su momento, tuvo mucho miedo de que el resultado no le gustara y, por ende, no se sintiera bien. Luego de esto ocurrió lo dicho y Yina Calderón se despidió de los estrambóticos colores en su pelo de la cabeza.

Adiós al pelo de colores fantasía

No obstante, todo parece indicar que la exprotagonista de novela empezará de cero con este cambio de look, pero no en la música, sino en su vida, como ella lo dijo. Estos cambios podrían estar relacionados con su comportamiento o lo que transmite en redes sociales.