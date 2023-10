Destapan nueva prueba sobre relación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma; exponen detalle de su unión

Pese a que su vínculo se mostró muy sólido y fuerte con el pasar del tiempo, la pareja despertó reacciones en las últimas semanas, a raíz de una supuesta distancia que tomaron. Ambos fueron centro de comentarios, pues muchos curiosos aseguraron que no se les veía juntos desde hace unas semanas y los planes ya no eran como antes.

Este capítulo en la vida de los influenciadores arrancó por la ausencia de la pareja en los perfiles del otro, puesto que a principios de año siempre generaban contenido en compañía mutua para ambas cuentas. Juntos, Andrea Valdiri y Felipe Saruma, no solo demostrando su gran capacidad en cuanto a producción audiovisual, sino también apelando a mostrar su intimidad para generar más conexión con aquellos que los seguían desde antes de comprometerse y llegar al altar.

Destapan nueva prueba sobre relación de Saruma y Valdiri

A pesar de que días atrás se rumoró que ambos creadores de contenido ya no estaban juntos, los fanáticos usaron lupa para percatarse de algunos detalles, los cuales servirían para desvelar si realmente todo acabó o aún siguen juntos.

Pese a que no posaron juntos, objetos y decoraciones de un sitio dejaron a la vista que compartieron con un mismo entorno y no estaban tan distanciados como muchos creían. Cada uno subió sus publicaciones por separado, pero no se pronunciaron al respecto de estas especulaciones.