‘Día a día’ tiene nuevo director y se esperan grandes cambios en el matutino, ¿se van algunos presentadores?

Según se conoció, Correa logró llegar a este formato luego de once años de haber trabajado en el programa de entretenimiento La Red, como un tipo de trueque que hizo con quien en ese momento estaba manejando el matutino que durante años ha sido uno de los más vistos en la televisión nacional. Por esta razón, con un visible gesto de nostalgia y en plena transmisión en vivo, los presentadores, invitados y conocidos de Wilber protagonizaron una emotiva despedida en la que aplaudieron sus destrezas como director y lo llenaron de palabras de aliento para sus nuevos proyectos fuera del país.

“Existen oportunidades en la vida que se toman o se dejan pasar. Y esta es una de esas oportunidades que se deben aprovechar. He estado durante mucho tiempo en Caracol, esta ha sido mi casa. Acá me dieron oportunidades maravillosas, por fortuna y gracias a los televidentes, hemos tenido los mejores índices de sintonía. Mis propuestas han sido acogidas, y estoy muy satisfecho. He conocido personas maravillosas y los mejores profesionales”, comentó Wilber Correa sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de emprender un nuevo rumbo en EE.UU. en diálogo con Pulzo.