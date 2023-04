Diego Guauque reapareció junto a su familia en un video, celebrando su cumpleaños

El periodista Diego Guauque continúa por estos días con los ojos del país sobre sí, debido a que hizo pública su situación de salud, que no pasa por un buen momento, por cuenta de un cáncer en el estómago que lo aqueja desde comienzo de este 2023.

El comunicador ha compartido su proceso médico por medio de las redes sociales, en las que se ha mostrado con gran naturalidad, dejando ver que -como en todo- hay días buenos, y hay días en los que el ánimo no está arriba.

Diego Guauque ha mostrado sus cambios de ánimo. - Foto: Instagram: Diego Guauque

El pasado lunes 10 de abril, el bogotano celebró con su esposa y su familia sus 44 años en medio de un festejo familiar muy íntimo y privado, pues en las imágenes compartidas por su esposa, la también periodista Alejandra Rodríguez, se logra divisar que el reportero está en compañía de sus seres queridos más cercanos.

La publicación se llenó rápidamente de diversos comentarios en los que felicitaron al comunicador y, de paso, también algunos internautas aprovecharon para enviar un mensaje de aliento, esperanza y ánimo para el periodista.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida 🎈🎂 @diego_reportero. Por muchos años más de risas, familia, ternura y amor”, expresó su esposa en el corto clip que compartió con sus seguidores.

De otro lado, Guauque recientemente compartió lo que sería una especie de crónica en donde narra cómo es el asunto de la quimioterapia. En su publicación, el periodista dejó una fotografía en la que se le ve muy concentrado leyendo un libro, mientras que está conectado a una bolsa con medicina líquida que le suministran, de color rojo.

“En marcha mi tercera quimioterapia. El cojín rojo que ven a la izquierda se llama doxorrubicina, un fármaco ampliamente usado en los tratamientos contra el cáncer. Entra a mi cuerpo a través de un catéter -instalado debajo de mi clavícula izquierda por el maravilloso @drgabrielcirujano- y tarda dos horas en ingresar totalmente”, indicó inicialmente el comunicador.

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, le celebró el cumpleaños a su esposo. - Foto: Instagram: Alejandra Rodríguez

“Cuando ese cojín se agote me suministrarán otro medicamento. En este momento se me escapa su nombre, pero sí recuerdo que lo cubren con aluminio porque no le puede dar el sol. Este segundo también demora otras dos horas en entrar a plenitud en mi organismo. Es decir, la quimioterapia me ocupa toda la mañana porque antes de los medicamentos mencionados, también me inyectan, vía catéter, soluciones salinas cuyo fin es evitar mareos, vómitos y náuseas”, continuó explicando el periodista.

Y, además, aprovechó el espacio para contarle a sus seguidores en qué emplea su tiempo, mientras el medicamento termina de entrar por completo a su organismo para atacar a las células cancerígenas.

Diego Guauque ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente este año - Foto: Instagram: Diego Guauque

“¿Qué hago durante la quimio? Como frutas y pasabocas caseros, bebo agua, duermo a ratos, leo, veo alguna película en la tableta, chismoseo con mi esposa @aleja_reportera -autora de esta imagen- y publico fotos para luego leer sus comentarios... Jejejeje. Así mato el tiempo”, afirmó el comunicador.

“Por lo general, esos dos cojines me producen mareos y malestar general durante dos o tres días y me bajan un poco el apetito. Transcurridas esas fechas todo vuelve a la ‘normalidad’”, concluyó en su mensaje el comunicador.

¿Qué es el leiomiosarcoma?

Asimismo, el reportero reveló, en febrero de este año, que los médicos le confirmaron que tiene un leiomiosarcoma, que es calificado por las entidades oncológicas como un cáncer poco frecuente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, este tipo de sarcoma es un tumor maligno (canceroso) de las células del músculo liso que surge en cualquier lugar del cuerpo. Igualmente, señaló que es común que se desarrolle en el útero, el abdomen o la pelvis.