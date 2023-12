Diva Jessurum alertó y denunció ser víctima de persecución en Barranquilla; hizo llamado al presidente Petro: “es terrible”

Diva Jessurum hizo grave denuncia de seguridad en Barranquilla

“Publico este video para hacer un llamado a las autoridades, y también a la comunidad para que esté alerta, porque Barranquilla está invivible en términos de seguridad. Está peligrosa”, dijo al inicio, para agregar: “Venía manejando en mi carro, a las 9 de la noche, cuando de la nada un carro con vidrios polarizados, negro todo, sin luces, se me pegó y me empezó a perseguir, un trayecto superlargo, me puse a dar vueltas y me tocó meterme a un edificio, y el carro me siguió hasta la puerta. Ahí se fue porque ya no podía entrar más”, relató.