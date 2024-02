Donna Kelce, mamá de Jason y Travis Kelce, considera estar en las gradas del Super Bowl por el alto costo de las suites en 2024

“Bueno, puedes entender que las cajas en Las Vegas valen varios millones de dólares, así que tengo la sensación de que no estoy en una caja”, dijo Donna. “Tengo la sensación de que estoy en las gradas. Hasta donde yo sé, estoy en las gradas con todos los demás porque es un Super Bowl caro”. Los comentarios de Donna se produjeron después de que Lisa McCaffrey, la madre del corredor de los 49ers, Christian McCaffrey, dijera la semana pasada, que no asistirá al Super Bowl desde una suite porque “ninguno de nosotros puede permitírselo”, según afirma The New York Post.