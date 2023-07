Dos participantes de ‘MasterChef’ protagonizaron inesperado beso y subieron la temperatura en la cocina del reality

Esta no es la primera vez que dos hombres se besan frente a las cámaras de MasterChef. Hace unos días, Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez cocinaron juntos en un reto, sin embargo, no fue su plato lo que atrajo los reflectores.

Luego de sus palabras, el actor también quiso compartir un video en su feed de Instagram donde nombró a su compañero y dijo: “Solo amor y buen flow !!!! Gracias a todos por el amor. Gracias @jairo.ordonezh 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@chocolatecorona !!!!@masterchefcelebrityco@canalrcn No sabes la emoción @claudiabahamon ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. Ante esto, muchos de sus seguidores no dudaron en comentar sobre lo sucedido.

“Los amo, gracias por las risas todas las noches, no saben los que hacen por nosotros los televidentes, cuando no hay días buenos llegó a ver MasterChef y me alegran las noches. Felicitaciones no solo por ganar el reto, sino por los seres maravillosos que son. ¡Un abrazo ❤️❤️❤️!”; “Nos reímos mucho en casa con el capítulo de anoche, hasta del beso robado ja, ja, ja, ja”; “Muy bacano, el dedo de arequipe muy tú y lo de condorito brutal!!! Abrazos eres todo un personaje!!! 🔥”.