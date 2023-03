Dueña de Miss Universo habría hecho sentir mal a R’Bonney Gabriel en plena entrevista; lanzó inesperada confesión

Miss Universo quedó como protagonista de una serie de noticias en los medios internacionales, debido al inesperado resultado que arrojó en la noche final. Pese a los comentarios y los listados que surgieron en plataformas digitales con respecto a las favoritas, R’Bonney Gabriel, Miss USA, terminó recibiendo la corona del certamen de belleza.

La nueva Miss Universo no logró escapar de noticias y especulaciones en los medios - Foto: Jason Kempin - Getty Images. - Foto: Foto: Jason Kempin - Getty Images.

El 14 de enero de 2023 la vida de la joven cambió por completo, llevando puesta la corona como la mujer más hermosa del universo, anteponiéndose a otras candidatas fuertes y favoritas como era el caso de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Su triunfo sorprendió a miles de personas, quienes esperaban que Amanda Dudamel, Miss Venezuela, fuera la portadora del lujoso accesorio.

La Miss Venezuela era una de las favoritas del certamen de belleza. - Foto: Captura de pantalla YouTube Miss Universe

Pese a que el tiempo pasó, la organización de Miss Universo no logró tener la misma acogida del pasado, por lo que las miradas de los curiosos se posaron en las recientes apariciones de R’Bonney Gabriel y Anne Jakapong Jakrajutatip, dueña del concurso de belleza internacional. Ambas participaron de algunos eventos, a los cuales también asistió Miss República Dominicana, quien quedó como segunda finalista 2022.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

Recientemente, las integrantes de la organización estuvieron en un evento en Vietnam, donde aprovecharon para compartir y disfrutar de actividades de todo tipo. Las tres mujeres conversaron y dieron entrevistas, al punto de protagonizar un incómodo momento frente a las cámaras.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip, durante una charla, Anne Jakapong Jakrajutatip estuvo hablando sobre los momentos más significativos y favoritos de la pasada versión del concurso de belleza. La dueña de Miss Universo mencionó detalles que captaron su atención, llegando a hacer una confesión inesperada sobre la velada.

La tailandesa envió un mensaje de empoderamiento femenino y diversidad en la pasada edición de Miss Universo. Foto: Instagram @annejkn.official. - Foto: Foto: Instagram @annejkn.official.

La tailandesa comenzó a responder a la interrogante, centrándose en que uno de los momentos favoritos de la ceremonia fue cuando vio a Miss República Dominicana en el escenario. De manera irónica, según reseñaron medios internacionales, la jefa afirmó que la participante era su favorita y la consideraba impresionante.

“Recuerdo a República Dominicana en el escenario, en el momento de la competencia final. Le pregunté a mi mejor amiga, la cuál estaba en el mismo lugar de asiento de aquí (señaló) y yo le dije solo una palabra a ella: ‘La primera chica, OMG (Dios mío), luce impresionante”, mencionó.

¿Había necesidad que Anne antes Andrew, humillara a la actual Miss Universo R'mamey Nola, prácticamente diciendo que quería que ganará la muy bella y sobre todo natural Miss República Dominicana? Con razón la cara de perenne Qlo que carga R'mamey... 😂#missuniverse pic.twitter.com/tXXQYvP69o — AmazingPutefica (@AmazingPute) February 24, 2023

Sin embargo, las miradas de los curiosos se centraron en la expresión que plasmó R’Bonney Gabriel durante aquel momento, ya que miró hacia abajo, reflejó una sonrisa incómoda y trató de no expresar mayor sensación sobre lo que dijo Anne.

Para distintas personas en redes sociales esto fue una “humillación”, ya que no había necesidad de mencionar los favoritismos en este punto del trayecto, teniendo en cuenta que R’Bonney Gabriel era la representante de la organización y necesitaba todo el respaldo en este complejo camino que estaba llevando.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel reacciona cuando es coronada Miss Universo. - Foto: AP

Por el momento la organización de Miss Universo no se pronunció sobre esta noticia que comenzó a circular en redes sociales, especialmente en Twitter, donde algunas personas manifestaron su inconformidad con lo que atravesó la nueva representante.

Es importante recordar que, en un pronunciamiento que hizo en la revista People, R’Bonney Gabriel sostuvo que ella había trabajado muy duro para ganarse ese título y que hacía caso omiso a sus haters y detractores. “Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario”.

Por otra parte, la actual Miss Universo ha tomado algunas decisiones que no tienen del todo contentos a los directivos de la organización, una de ellas fue darle a conocer a la organización que para ella era muy importante seguir ejerciendo su carrera profesional como diseñadora de modas de la mano de lo que debía cumplir como reina universal.