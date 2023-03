El nuevo fracaso de Miss Universo, R’Bonney Gabriel, luego de su polémica coronación

R’Bonney Gabriel, Miss USA, fue coronada como la ganadora de Miss Universo este 2023, sumando una más a la lista de este país. Aunque su premiación generó controversia, puesto que se habló de un posible favoritismo, la reina respondió a la ola de críticas en su contra.

En un pronunciamiento que hizo en la revista People, sostuvo que ella había trabajado muy duro para ganarse ese título y que hacía caso omiso a sus haters y detractores. “Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario”.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel reaccionó cuando fue coronada Miss Universo. - Foto: AP

Luego de su coronación y de conocerse la agenda que tendrá que cumplir R’Bonney Gabriel como la nueva Miss Universo, la mujer tomó la decisión de desistir de su título de Miss USA y, por ello, se escogió a una nueva representante que fue coronada el pasado viernes, 27 de enero.

Se trató de Morgan Romano, una joven de 25 años, que representó a Miss Carolina del Norte en el reinado nacional de Estados Unidos y quien se hará cargo de reemplazar a Gabriel en las actividades venideras.

Morgan Romano, nueva Miss USA. - Foto: @morganromano1

Cabe recordar que R’Bonney Gabriel ha tomado algunas decisiones que no tienen del todo contentos a los directivos de Miss Universo, una de ellas fue darle a conocer a la organización que para ella era muy importante seguir ejerciendo su carrera profesional como diseñadora de modas de la mano de lo que debía cumplir como reina universal.

En medio de varias entrevistas que dio, Gabriel reiteró que no pensaba dejar a un lado su profesión para cumplir como Miss Universo, por el contrario, insinuó que quería trasladar su taller de costura a Nueva York para continuar haciendo lo que le gusta. Esto encendió las alarmas, pues quienes ganan este certamen deben cumplir estrictamente con lo estipulado en el documento legal y de no hacerlo podría perder su título.

La nueva Miss Universo habría tenido favoritismos en el concurso de Miss USA. - Foto: Foto: Jason Kempin - Getty Images.

Además, esto no ha sido lo único por lo que la actual ganadora del certamen universal ha estado en el ojo público, pues recientemente, en medio de una gira que hizo por Asia, las cosas no han salido como lo tenía previsto. En compañía de Andreina Martínez, la finalista y representante de República Dominicana, Gabriel llegó a Tailandia, donde su presencia fue casi nula y no recibió la atención que quería.

Contrario a su llegada al aeropuerto Vietman, allí fue recibida por cientos de fanáticos que le pidieron fotografías y con los cuales compartió un momento. Sin embargo, esto solo quedó en ese lugar, puesto que al salir para cumplir con sus demás obligaciones no volvió a tener contacto con sus seguidores.

La reina universal no ha dado una buena imagen desde su coronación. - Foto: @missuniverse

Las reinas se trasladaron a diferentes partes para conocer la cultura y la gastronomía del país, pero se ha resaltado que tienen una nula convivencia con las demás personas, puesto que en medio de su gira no han tenido acercamientos con las personas del común. Esto podía generarle problemas a Miss Universo, pues de no hacer crecer sus seguidores podría perder patrocinadores y traería un grave problema a la organización.

Cabe resaltar que para ella no ha sido fácil generar vínculo con empresas que se interesen en su imagen, pues la única hasta el momento que la patrocina es una marca de bebida energizante de Indonesia. Además, muchas personas han dicho que R’Bonney Gabriel aparenta ser una amable mujer en redes sociales, pero que en los eventos presenciales es todo lo contrario y por ello ganar popularidad no ha sido tan fácil como para las anteriores representantes del certamen.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

“Muy linda, pero falta chispa falta algo no proyecta, le falta”; “No me gusta su energía 😖”; “Sí se ve muy simplona, del montón, como que no destaca”; “Ella, es bonita y ya miss universo era Venezuela pero...”, han sido algunos comentarios de los internautas.