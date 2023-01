La dieta que hizo Miss Universo durante dos años para cuidar su figura

Ser reina de belleza nunca es una tarea fácil como muchos creen, pues en realidad tener un título como este implica mucha responsabilidad y presión externa por lucir siempre espectacular y estar preparada para cualquier discurso.

El pasado 14 de enero, R’Bonney Gabriel se convirtió en la nueva Miss Universe, siendo además una de las que mayor edad ha tenido al coronarse, pues de hecho ella misma declaró que sus 28 años eran la edad máxima para competir en un certamen como ese.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel fue coronada Miss Universo. - Foto: AP

Además de la edad, otro de los parámetros que implícitamente deben cumplir las concursantes es el tema de las medidas y, por eso, todas las reinas de belleza son bastante disciplinadas con respecto al ejercicio, el descanso y la alimentación.

Precisamente, con tantas reglas a seguir y parámetros por cumplir, Gabriel destacó en una reciente entrevista que ella es una mujer de no rendirse, por lo que siempre lucha por sus sueños hasta el final y eso fue justo lo que hizo por la corona de Miss Universe.

Aunque no muchos lo saben, la texana intentó competir por ser señorita Estados Unidos tres veces y fue la última en la que logró conseguir la corona para representar a su país, para –al final– ganar la corona como la mujer más hermosa del mundo.

“Nunca me rendí. Y creo que mi fórmula para el éxito es que realmente me apoyé en personas que creyeron en mí y me empujaron en los días que no tenía ganas… Yo eliminé muchas distracciones. No me di cuenta de que había muchas cosas que me impedían alcanzar esta meta… Todos mis mejores amigos fueron muy comprensivos, pero renuncié a mi vida social”, destacó.

Por otro lado, la diseñadora de modas y ahora reina universal comentó que durante toda su preparación para el certamen estuvo completamente enfocada y durante dos años se concentró en tener la figura perfecta, siguiendo una estricta dieta.

Cabe destacar que aunque comía alimentos muy específicos, todos cumplían para darle una dieta completa en nutrientes. Tal como reveló, al desayuno come avena y dos huevos. Al almuerzo, su plato debe contener camarones y judías verdes o habichuelas y para la cena se alimenta con salmón y verduras.

Miss Universo hizo una dieta estricta para ganar el certamen - Foto: @rbonneynola

“Me mantengo constante con eso casi todos los días. Incluso cuando viajaba a algún lugar, planificaba las comidas y traía la comida al avión en una hielera grande”, confesó la reina de belleza, haciendo público su más grande secreto de belleza.

R’Bonney Gabriel, actual Miss Universo, renunció a sus compromisos como reina de Estados Unidos

La elección de la nueva Miss Universo tuvo varias reacciones entre los seguidores del certamen, quienes no estuvieron de acuerdo en que la ganadora fuese la representante de Estados Unidos. Cabe recordar que el evento fluyó con normalidad, nombró a sus 16 candidatas semifinalistas y le abrió paso a un desfile en vestido de gala y traje de baño.

Una vez el público conoció más de las participantes, los jurados eligieron el top 5 de esta edición, definiendo que USA, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Curazao eran las que pasaban a la siguiente fase. Como resultado de la velada, R’Bonney Gabriel, Miss USA, fue coronada como la ganadora, sumando una más más a la lista de este país.

Una controversia se despertó entre expertos, exjurados y fanáticos, en la que se afirmó que la victoria fue arreglada. La ganadora de Miss Universo concedió una entrevista a Insider y habló de la poca importancia que les da a las críticas y a quienes afirman que Amanda Dudamel, Miss Venezuela, debía salir ganadora.

Miss Venezuela, Amanda Dudamel. - Foto: AP

Luego de su coronación y de conocerse la agenda que tendrá que cumplir R’Bonney Gabriel como la nueva Miss Universo, la mujer tomó la decisión de desistir de su título de Miss USA y, por ello, se escogió a una nueva representante que será coronada este viernes, 27 de enero.

Se trata de Morgan Romano, una joven de 25 años, que representó a Miss Carolina del Norte en el reinado nacional de Estados Unidos y quien se hará cargo de reemplazar a Gabriel en las actividades venideras.

Morgan Romano, nueva Miss USA - Foto: @morganromano1

La productora RPM, que se encarga de las preliminares estatales para Miss USA y Miss Teen USA, anunció que este 27 de enero la ganadora de Miss Universo 2022 estará en el Gogue Performing Arts Center en Auburn de Alabama coronando como nueva reina de Estados Unidos a la modelo que ocupó el segundo lugar en la última competencia nacional.

Cabe resaltar que la organización ha hecho énfasis en que Morgan Romano no irá a Miss Universo en el año siguiente y que solo cumplirá con las labores de Miss USA.

La joven ya cambió su descripción en los perfiles de sus redes sociales y ha compartido varias historias en su Instagram mostrando lo feliz que está con la noticia.