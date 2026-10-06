Lionel Messi vivirá este martes uno de los momentos más especiales de su extensa trayectoria con la selección argentina. El capitán de la Albiceleste disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires su último partido con el combinado nacional, en un encuentro frente a Benín que estará acompañado por un homenaje preparado para reconocer su legado.

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El escenario elegido será el estadio de River Plate, con capacidad para cerca de 85.000 espectadores. La expectativa ha sido tal que las entradas para el amistoso se agotaron en menos de dos horas. Messi, de 39 años, también dejó un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que se trata de momentos especiales que sabe que extrañará, acompañado de una fotografía durante uno de sus entrenamientos con Argentina.

La jornada ha sido presentada como una “fiesta de agradecimiento” hacia el futbolista, quien construyó una historia inédita con la selección. Su ciclo comenzó en agosto de 2005 y, tras 21 años, 207 partidos y 125 goles, cerrará una etapa en la que conquistó títulos y se convirtió en uno de los principales referentes de la historia del equipo nacional.

Show en despedida de Messi

El homenaje tendrá además otros momentos simbólicos. Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas, será el encargado de interpretar el himno argentino antes del encuentro, mientras los aficionados ya se han concentrado en los alrededores del predio de la AFA.

Allí, una enorme bandera con la imagen del capitán resume el sentimiento de los seguidores: “La alegría de mi vida”, como mensaje para despedir al jugador que durante dos décadas vistió la camiseta de la Albiceleste.

La artista encargada de este show de despedida será Lali Espósito, quien será la que ponga final a este encuentro. La celebridad aparecerá para ponerle broche de oro a la fiesta en el Monumental, siendo el foco central para despedir al astro deportivo.

Lali Espósito luciendo camiseta de Argentina Foto: @livmediapy

Según recoge MDZ, también el evento tendrá presentaciones de Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis.

*Con información de AFP.