¿El buen hijo vuelve a casa? ‘Boyacoman’ llega pisando fuerte a Caracol Televisión; ahora en dos famosos programas

En medio de un revuelto de emociones, el humorista se despidió con un emotivo mensaje de la que fue su casa por muchos años: “Hace 21 años llegué con mi maleta llena de chistes y sueños a ‘Sábados felices’ y al canal que me los cumplió, Caracol. Hoy me voy, pero no como llegué, sino con una familia, amigos y hermanos, los mejores jefes del mundo”.